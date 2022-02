Samstag, 05.02.2022, gibt es die ersten Entscheidungen bei Olympia 2022. Wo lohnt es sich heute einzuschalten? Hier eine Übersicht über die Medaillen, die es heute zu holen gibt. Die olympischen Winterspiele 2022 sind eröffnet! Die Wettkämpfe starten, es geht schon gleich zu Beginn um die heiß ersehnten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Am heutigengibt es die ersten Entscheidungen bei Olympia 2022. Wo lohnt es sich heute einzuschalten? Hier eine Übersicht über die, die es heute zu holen gibt.

Ergebnisse Olympia heute: Wo gibt es am 05.02.2022 Medaillen?

Gleich am ersten Tag der olympischen Winterspiele gibt es die ersten Goldmedaillen. In diesen Sportarten fallen am 05.02.2022 die Entscheidungen:

Biathlon

Eisschnelllauf

Shorttrack

Ski Freestyle

Ski Langlauf

Skispringen

Hier im Detail für welche Disziplinen die Medaillen vergeben werden und um wie viel Uhr die Entscheidungen losgehen. Alle Uhrzeiten sind deutsche Zeit.

Biathlon Entscheidung heute

Biathlon in der Disziplin 4x6km Mixed Staffel Medaillen. Der Wettkampf startet um 10 Uhr. Heute gibt es imin der Disziplin 4x6km Mixed Staffel Medaillen. Der Wettkampf startet um 10 Uhr. Hier gibt es alle Infos zu Biathlon bei Olympia und zur Übertragung im TV.

Eisschnelllauf Entscheidung heute

Eisschnelllauf beginnt der Wettkampf um 9.30 Uhr. Bei den Damen gibt es heute die erste Goldmedaille zu holen: Im 3000mbeginnt der Wettkampf um 9.30 Uhr. Hier alle weiteren Infos zum Eisschnelllauf bei den Winterspielen.

Shorttrack Entscheidung heute

Heute gibt es die erste Entscheidung im Shorttrack. Die Medaillen gibt es in der Mixed Team Staffel, um 14.26 Uhr fällt die Entscheidung. Bei den Einzelläufen gibt es heute nur Vorläufe – am Montag kommt dann die nächste Medaille.

Ski Freestyle Entscheidung heute

Im Ski Freestyle gibt es heute die erste Goldmedaille zu ergattern. In der Disziplin Moguls bei den Herren wird ab 13.40 Uhr um die Medaille gekämpft. Wer die gesamte Qualifikation ansehen möchte, kann schon ab 11 Uhr einschalten.

Ski Langlauf Entscheidung heute

Langlauf heute die erste Medaille. Los geht’s um 8.45 Uhr. 7,5km+7,5km fahren die Damen heute im Skiathlon: Dafür gibt es imheute die erste Medaille. Los geht’s um 8.45 Uhr. Noch mehr Infos zum Zeitplan im Skilanglauf gibt es hier.

Skispringen Entscheidung heute

Skispringen gehen die Damen heute voraus: Auf der Normalschanze gibt es die erste Einzelmedaille. Die Entscheidungen fallen ab 12.35 Uhr. Auch imgehen die Damen heute voraus: Auf der Normalschanze gibt es die erste Einzelmedaille. Die Entscheidungen fallen ab 12.35 Uhr. Hier alle Infos zum Skispringen bei den Winterspielen in Peking.

Olympia 2022 in Peking: Zeitplan für die Winterspiele

Die olympischen Winterspiele in Peking gehen vom 4. bis 20. Februar 2022. In dieser Übersicht sind alle Infos zum kompletten Zeitplan, zu den Sportarten und zu den Austragungsorten in Peking.

