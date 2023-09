Anfang der 1980er Jahre erschütterte ein Entführungsfall das ganze Land. Johannes Erlemann, Sohn des Investors Jochem Erlemann, wurde entführt und 14 Tage lang festgehalten. Bis heute prägen ihn die Erinnerungen an das traumatische Erlebnis. Deshalb möchte er seine Geschichte nun ausführlich erzählen. Ein Teil davon ist die Darstellung der Geschehnisse als Spielfilm auf RTL. In „Entführt – 14 Tage Überleben“ spielt Cecilio Andresen den elfjährigen Protagonisten.

Wann gibt es den Film zu sehen? Wo wurde er gedreht? Wer spielt mit? In diesem Artikel beantworten wir euch die wichtigsten Fragen rund um den von Veronica Ferres produzierten RTL-Film.

Wann läuft der Spielfilm auf RTL?

Die Free-TV-Ausstrahlung ist für Mitte September geplant. RTL zeigt „Entführt – 14 Tage Überleben“ am Donnerstag, 14. September 2023, um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss strahlt der Sender außerdem ein sternTV Spezial über den Entführungsfall aus.

Gibt es „Entführt – 14 Tage Überleben“ auch im Stream?

Bereits eine Woche vor der linearen Ausstrahlung, also ab dem 7. September 2023, ist der Spielfilm auf RTL+ verfügbar. Dort werden zudem eine Doku-Reihe und ein Podcast über den Fall veröffentlicht.

Worum geht es in „Entführt – 14 Tage Überleben“?

Insgesamt veröffentlichen Johannes Erlemann und Veronica Ferres einen Spielfilm, eine Doku-Serie, einen Podcast, ein Buch und ein sternTV Spezial über die Entführung. Jedes Format setzt einen unterschiedlichen Schwerpunkt bei der Erzählung des Falles. Der Film „Entführt – 14 Tage Überleben“ erzählt den Zeitraum kurz vor der Entführung bis zur Verurteilung der Entführer vor Gericht nach. Darum geht es konkret:

In den 70er Jahren ist er der charmanteste Filou der deutschen Wirtschaftswelt: Jochem Erlemann. Dem Staat sind seine Geschäfte zwar ein Dorn im Auge, doch die Staatsanwaltschaft kann ihm nicht das Handwerk legen. Ganz im Gegenteil, denn der Investor lädt seine „Feinde“ sogar zu den wilden Partys ein, die er mit seiner Frau Gabi feiert. Mittendrin befinden sich auch der elfjährige Johannes und sein zwei Jahre älterer Bruder Andreas – die beiden Söhne des Ehepaars Erlemann. Der Familie fehlt es an nichts, bis das Schicksal das erste Mal zuschlägt: Bei Andreas wird ein seltener Kinderkrebs diagnostiziert. Von da an geht es bergab, denn im Dezember 1980 hat die Staatsanwaltschaft schließlich genug Material, um Jochem Erlemann verhaften zu lassen. Während dieser trotz bester Anwälte in Untersuchungshaft sitzt, passiert es: Johannes wird entführt. Für ihn beginnt ein vierzehntägiges Martyrium unter der Erde. Die Forderung der Entführer ist klar. Für Johannes Freiheit wollen sie drei Millionen Mark Lösegeld. Während die Polizei vermutet, dass Jochem Erlemann selbst dahintersteckt und sich mit der Entführung die Freiheit erpressen möchte, ist Gabi Erlemann wild entschlossen. Sie will ihren Sohn um jeden Preis lebendig zurück und treibt das Lösegeld auf. Dabei nimmt sie es sogar mit der Polizei und den Entführern auf. Nach der spektakulären Lösegeldübergabe kommt der Junge endlich frei. Und im Gerichtssaal findet Johannes sogar den Mut, seinen Peinigern direkt in die Augen zu blicken. Dadurch gewinnt er etwas Unbezahlbares: den Mut, nach vorne zu schauen.

Gabi (Sonja Gerhardt), Andreas (Jacob Speidel, l.), Johannes (Cecilio Andresen, M.) und Jochem Erlemann (Torben Liebrecht) sind eine perfekte Familie, bis sie ein Schicksalsschlag nach dem anderen ereilt.

© Foto: RTL / Tom Trambow

Der Cast des Spielfilms im Überblick

Veronica Ferres ist Produzentin des Films. Sie arbeitete eng mit Johannes Erlemann zusammen. In „Entführt – 14 Tage Überleben“ übernimmt Cecilio Andresen dessen Rolle. An seiner Seite spielen namhafte deutsche Darsteller. Wer zum Cast gehört, seht ihr anhand der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Cecilio Andresen als Johannes Erlemann

Sonja Gerhardt als Gabi Erlemann

Torben Liebrecht als Jochem Erlemann

Jacob Speidel als Andreas Erlemann

Klaus Steinbacher als Günni

Jonas Nay als Herbert Fischer

Ronald Kukulies als OHK Albers

Wo wurde „Entführt – 14 Tage Überleben“ gedreht?

In Wirklichkeit wurde Johannes Erlemann auf seinem Heimweg in Köln entführt. Doch wurde dort auch der Spielfilm gedreht? Genau ist das nicht bekannt. RTL kommunizierte lediglich, dass die Dreharbeiten in Nordrhein-Westfalen sowie in Bayern stattfanden.

Das ist die Doku über den Fall Erlemann

Neben dem Spielfilm veröffentlicht RTL auch eine vierteilige Doku-Reihe über den Entführungsfall. Diese geht tiefer als der Film und beleuchtet auch die private Geschichte der Familie Erlemann. Hier erfahrt ihr, was ihr über „Lebenslänglich Erlemann“ wissen müsst:

