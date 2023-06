Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, empfängt Energie Cottbus im Hinspiel der Relegation für die 3. Liga die SpVgg Unterhaching. Diese zwei Mannschaften spielen um den letzten Startplatz in der 3. Liga für die Saison 2023/24. Beide Teams beendeten ihre Regionalligasaison auf dem ersten Tabellenplatz. Jedoch müssen in dieser Saison die Meister der Staffel Nordost und Bayern trotz des Meistertitels in die Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga. Nach vier Jahren in der viertklassigen Regionalliga will Energie Cottbus mit aller Macht in die 3. Liga zurückkehren. „Dieses große Ziel wollen wir in diesen beiden Spielen unbedingt erreichen“, betonte Stürmer Malcolm Badu. Trainer der SpVgg Unterhaching ist Diese zwei Mannschaften spielen um den letzten Startplatz in der 3. Liga für die Saison 2023/24. Beide Teams beendeten ihre Regionalligasaison auf dem ersten Tabellenplatz. Jedoch müssen in dieser Saison die Meister der Staffel Nordost und Bayern trotz des Meistertitels in die Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga. Nach vier Jahren in der viertklassigen Regionalliga will Energie Cottbus mit aller Macht in die 3. Liga zurückkehren. „Dieses große Ziel wollen wir in diesen beiden Spielen unbedingt erreichen“, betonte Stürmer Malcolm Badu. Trainer der SpVgg Unterhaching ist Sandro Wagner

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Energie Cottbus gegen die SpVgg Unterhaching und die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream.

Energie Cottbus gegen SpVgg Unterhaching– Relegation 2023: Uhrzeit und Übertragung

Am Mittwoch, den 07.06.2023, trifft Energie Cottbus auf die SpVgg Unterhaching. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Energie Cottbus, SpVgg Unterhaching

Energie Cottbus, SpVgg Unterhaching Wettbewerb: Relegation zur 3. Liga, Hinspiel

Relegation zur 3. Liga, Hinspiel Datum und Anpfiff: Mittwoch, 07.06.2023, 20:30 Uhr

Mittwoch, 07.06.2023, 20:30 Uhr Spielort: Stadion der Freundschaft, Cottbus

Trainer der SpVgg Unterhaching ist der DAZN-Experte Sandro Wagner.

Relegation 2023: Wer überträgt Cottbus gegen Unterhaching live im Free-TV?

Erfreuliche Nachrichten für die Fußballfans: Das Hinspiel in der Relegation zwischen Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching wird live im Free-TV übertragen. Der Sender rbb überträgt das Spiel in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Auch die kostenpflichtige Plattform Magenta Sport überträgt das Relegationsspiel live. Übertagungsbeginn ist ebenfalls um 20:15 Uhr.

Gibt es einen kostenlosen Stream für Cottbus vs. Unterhaching?

Für das Relegationsspiel zwischen Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching gibt es einen kostenlosen Livestream. Fans haben die Möglichkeit auf rbb.de die Partie live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen. Kommentator ist Max Zobel.

Zusätzlich wird dieses Spiel auf der Plattform Magenta Sport im Stream übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : rbb

: rbb Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: rbb.de, Magenta Sport

Energie Cottbus setzt in Relegation auf „zwei Heimspiele“

Der FC Energie Cottbus setzt im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga auf die Unterstützung seiner lautstarken Fans. Das Stadion der Freundschaft wird beim Hinspiel gegen die SpVgg Unterhaching mit einer ausverkauften Kapazität von über 20.000 Zuschauern erwartet. Trainer Claus-Dieter Wollitz betonte: "Wir kennen das Gefühl einer solch großen Kulisse. Das Stadion wird eine echte Hexenkessel-Atmosphäre haben. Jetzt müssen wir den letzten Schritt machen."

Das Rückspiel findet am Sonntag in Unterhaching statt. Auch dort werden zahlreiche Fans die Mannschaft aus Cottbus unterstützen. Neben dem offiziellen Kontingent von 2575 Auswärtstickets haben viele Energie-Fans Berichten zufolge ihre Karten direkt in Unterhaching erworben. Präsident Sebastian Lemke hofft jedenfalls auf "vielleicht sogar zwei Heimspiele, was für die Mannschaft fantastisch wäre."

Relegation live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.