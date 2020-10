Eine junge, stylische Marketing-Managerin aus Chicago ergattert unerwartet ihren Traumjob in Paris und erlebt beruflich und privat zahlreiche Abenteuer. So kann man die Storyline des aktuellen Netflix-Hits „Emily in Paris“ mit Lily Collins in der Hauptrolle wohl in aller Kürze zusammenfassen. Die Serie ist das neueste Werk von „Sex and the City“-Produzent und Autor Darren Star.

Seit der Erscheinung am 2. Oktober hält sich die Serie an der Spitze der Netflix-Charts. Wer sind die Schauspieler? Wie viele Folgen gibt es und wie sieht es mit einer zweiten Staffel aus? Wir haben euch alle Antworten in diesem Artikel.

„Emily in Paris“: Die Handlung der Netflix-Serie

Emily Cooper wird von ihrer Firma in Chicago nach Paris geschickt, um die Social-Media-Strategie einer französischen Luxus-Marketing-Agentur zu optimieren. Doch die ambitionierte Marketing-Managerin kommt bei ihrer neuen Chefin und den Kollegen mit ihrer frischen Art so gar nicht an.

Während sich Emily versucht in der neuen Stadt zurechtzufinden und sich in ihrem neuen Job zu integrieren, schließt sie neue Freundschaften - und dann ist da auch noch Nachbar Gabriel, dem sie immer wieder begegnet...

Lucas Bravo und Co. - Die Schauspieler von „Emily in Paris“

Die Serie wurde komplett in Paris und im Loiretal gedreht. Auch ein Großteil der Schauspieler kommt aus Frankreich. Wer alles bei „Emily in Paris“ dabei ist, lest ihr hier.

Lily Collins als Emily Cooper

Die britische Schauspielerin ist zugleich Hauptdarstellerin und Co-Produzentin der Serie. Ihre Schauspielkarriere begann mit einer Gastrolle in „90210“, ihr Filmdebüt gab sie in „Blind Side“ an der Seite von Sandra Bullock. Es folgten diverse Projekte, u.a. übernahm sie die Hauptrolle in „Love, Rosie“ an der Seite von Sam Claflin.

Lucas Bravo als Gabriel

Lucas Bravo ist Schauspieler und Model. Der 32-Jährige wurde in Nizza geboren und ist der Sohn des ehemaligen französischen Nationalspielers Daniel Bravo. Er arbeitete, wie auch seine Rolle in „Emily in Paris“, zunächst als Küchenchef, bevor er seine Schauspielkarriere begann.

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie

Die 57-jährige Französin hatte ihren Durchbruch als Schauspielerin mit dem Film „Surprise Party“ von Roger Vadim. Seit 2015 spielt sie in der Serie „Call My Agent“.

Ashley Park als Mindy

Ashley Park ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Sie spielte bisher viel am Broadway, u.a. in „Mamma Mia!“ und „Mean Girls“. Zuletzt war sie in der Serie „Tales of the City“ zu sehen.

Weitere Schauspieler im Cast:

Samuel Arnold als Julien

Camille Razat als Camille

Bruno Gouery als Luc

Kate Walsh als Madeline

Arnaud Viard als Paul

William Abadie als Antoine

„Emily in Paris“ Trailer

Der Trailer gibt euch einen ersten Eindruck von der Serie:

Youtube Emily in Paris - Trailer

„Emily in Paris“ Folgen - die Episoden von Staffel 1

Die erste Staffel von „Emily in Paris“ umfasst zehn Folgen à ca. 30 Minuten.

Folge 1: Emily in Paris

Folge 2: Masulin Féminin

Folge 3: Sexy oder Sexist

Folge 4: Ein Kuss ist nur ein Kuss

Folge 5: Faux Amis

Folge 6: Ringarde

Folge 7: Französisches Filmende

Folge 8: Familienangelegenheit

Folge 9: Eine amerikanische Auktion in Paris

Folge 10: Stornierte Couture

„Emily in Paris“ Staffel 2 - Gibt es eine Fortsetzung?

Noch ist nicht bekannt, ob es eine zweite Staffel von „Emily in Paris“ geben wird. Hauptdarstellerin Lily Collins und Produzent Darren Star haben beide bereits durchblicken lassen, dass sie sehr gerne eine Fortsetzung hätten.

Nun ist es an Netflix zu entscheiden, ob es diese geben wird oder nicht. Bis zur offziellen Ankündigung könnte es aber noch ein paar Wochen dauern. Der Streamingdienst wartet erfahrungsgemäß den Erfolg und die Kritiken ab, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

„Emily in Paris“ Handyhülle - Wo gibt es sie zu kaufen?

Emily Cooper ist super stylisch und trägt in jeder Folge mehrere extravagante und bunte Outfits. Was vielen Fans aber noch mehr ins Auge sticht, ist die auffällige Handyhülle der Figur: eine Retro-Kamera mit abnehmbaren Riemen.

Die 3D-Hülle von der Marke Awsaccy gibt es für verschiedene iPhone-Modelle. Sie war allerdings kurz nach der Veröffentlichung der Serie auf den verschiedenen Plattformen wie Amazon oder Etsy ausverkauft. Auch ähnliche Modelle werden rar.