Das letzte Spiel der Gruppe D steht vor der Tür. Kroatien trifft auf Schottland. Beide Teams sind bis hierhin sieglos, jedoch haben beide Teams noch eine Chance auf das Achtelfinale. Die Schotten haben die Möglichkeit, vor heimischen Publikum, erstmals ins Achtelfinale einzuziehen. Die Bravehearts gehen als Außenseiter in die Partie, jedoch haben sie im letzten Spielen gegen England gezeigt, dass sie auch gegen große Teams mithalten können. So hoffen sie auf ein kleines Wunder in Glasgow. Der Vize-Weltmeister Kroatien hängt den Erwartungen deutlich hinterher. Nur ein Punkt aus zwei Spielen ist zu wenig für das Team rund um Real Madrid-Star und Kapitän Luka Modric. Für beide Teams muss ein Sieg her, denn mit einem Unentschieden wären beide raus aus dem Turnier.

Wo wird die Partie zwischen Kroatien und Schottland übertragen? Wird die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels findet ihr hier.

Kroatien gegen Schottland bei der EM 2021: Uhrzeit, Datum, Anstoß

Das EM-Spiel der Gruppe D findet heute, den 22.06.2021, um 21:00 Uhr im Hampden Park in Glasgow (Schottland) statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Kroatien, Schottland

: Kroatien, Schottland Wettbewerb : Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe D

: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe D Datum und Uhrzeit : 22.06.2021, 21:00 Uhr

: 22.06.2021, 21:00 Uhr Spielort : Hampden Park, Glasgow (Schottland)

: Hampden Park, Glasgow (Schottland) Schiedsrichter : Fernando Rapallini (Argentinien)

: Fernando Rapallini (Argentinien) Assistenten : Juan Pablo Belatti, Diego Yamil Bonfa (beide Argentinien)

: Juan Pablo Belatti, Diego Yamil Bonfa (beide Argentinien) Vierter Offizieller : Bartosz Frankowski (Polen)

: Bartosz Frankowski (Polen) Video-Assistent: Alejandro José Hernandez (Spanien)

Free-TV und Live-Stream – Wo wird Kroatien gegen Schottland übertragen?

Das EM-Spiel zwischen Kroatien und Schottland wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Das Spiel läuft exklusiv auf MagentaTV. Um 20:50 steigt der Streaming-Anbieter ein, um 21:00 Uhr erfolgt der Anpfiff. Moderator ist Johannes B. Kernern. Unterstützt wird er von Experte Michael Ballack.

Alle Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Kroatien gegen Schottland: Kader und Aufstellung der Teams

Kroatien hat auf dem Papier das klar bessere Team. Das Team von Zlatko Dalic hat nicht nur gute individuelle Spieler, sondern auch Spieler, welche Erfahrung mit sich bringen. Schottland muss auf ihren Man of the Match Billy Gilmour aus dem Spiel gegen England verzichten. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich in Quarantäne.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Kroatien

Livakovic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modric, Kovacic - Ivanusec, Brozovic, Perisic - B. Petkovic

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Schottland

Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - O’Donnell, Robertson - McTominay, C. McGregor - McGinn - Adams, Dykes

