Nach dem Auftaktsieg gegen die Ukraine ist die Stimmung in den Niederlanden bestens. Noch vor dem Turnier hatte es große Zweifel am Zustand des Oranje-Teams gegeben. Bei den Österreichern wurde die Freude über den ersten Sieg bei einer EM überhaupt dagegen von der Sperre für Stürmer Marko Arnautovic überlagert. Der Angreifer wurde nach seinem beleidigenden Torjubel gegen Nordmazedonien für ein Spiel gesperrt und fehlt daher gegen die Niederlande. Trainer Franco Foda zeigte zwar wenig Verständnis für das Strafmaß, wollte den Fokus aber schnell auf das Spiel lenken. „Wir sind trotzdem in der Lage, eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu schicken“, sagte Foda.

Wo wird das Gruppenspiel der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird Niederlande gegen Österreich in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Niederlande gegen Österreich bei der EM 2021: Übertragung, Uhrzeit, Anstoß

Die Niederlande trifft am Donnerstag, den 17.06.2021, auf Österreich. Das EM-Spiel findet um 21:00 Uhr in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Niederlande, Österreich

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe C

Datum und Uhrzeit: 17.06.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Johan Cruijff Arena in Amsterdam

Zugelassene Zuschauer: 16.000

Schiedsrichter: Grinfeld, Orel (Israel)

Assistenten: Hassan, Roy (Israel), Yarkoni, Idan (Israel)

Vierter Offizieller: Massa, Davide (Italien)

Video-Assistent: Gil, Pawel (Polen)

ARD oder ZDF - Wer überträgt Niederlande gegen Österreich?

Das EM-Spiel zwischen Niederlande und Österreich wird ab 20:00 Uhr (Anpfiff 21:00 Uhr) im Free-TV im ZDF übertragen. Im ZDF-Sportstudio in Mainz moderiert Katrin Müller-Hohenstein mit dem Experten Per Mertesacker. Gast ist Andreas Ivanschitz.

EM 2021 Übertragung heute: Wer überträgt Niederlande gegen Österreich im Live-Stream?

Das Spiel Niederlande gegen Österreich ist parallel zur Übertragung im Free-TV auch im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ZDF Mediathek verfolgen.

Die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Auch DAZN hat keine Übertragungsrechte für die Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 17.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

Niederlande gegen Österreich: Mögliche Aufstellungen der Teams

Nach der starken Leistung im ersten Spiel trauen die Niederländer ihrer Elftal jetzt wieder viel zu. Bondscoach Frank de Boer warnt aber vor den Österreichern. „Sie haben gute Spieler in ihren Reihen“, sagte de Boer. Der Ex-Profi kann wieder auf Star-Verteidiger Matthijs de Ligt von Juventus Turin zurückgreifen, der seine Leistenbeschwerden auskuriert hat und auf jeden Fall in die erste Elf rücken wird.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung der Niederlande

Stekelenburg - de Ligt, de Vrij, Blind - Dumfries, van Aanholt - de Roon, F. de Jong - Wijnaldum - Weghorst, Depay

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Österreich

Bachmann - Lienhart, Alaba, Hinteregger - Lainer, Laimer, X. Schlager, Ulmer - Baumgartner, Sabitzer - Kalajdzic

Ein Spiel Sperre für Marko Arnautovic

Österreich muss in seinem zweiten Spiel an diesem Donnerstag gegen die Niederlande auf Marko Arnautovic verzichten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) sperrte den früheren Bundesligaprofi für die Partie in Amsterdam. Dem 32 Jahre alten Arnautovic war vorgeworfen worden, nach seinem Tor zum 3:1-Endstand gegen Nordmazedonien am Sonntag seinen Gegenspieler Ezgjan Alioski beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt zu haben. Arnautovic hatte zuvor die Kritik an seinem Jubel zurückgewiesen, sich aber auch für seine Äußerungen entschuldigt.

Marko Arnautovic wurde nach seinem beleidigenden Torjubel gegen Nordmazedonien für ein Spiel gesperrt und fehlt daher gegen die Niederlande.

© Foto: Robert Ghement

