„Élite“ aktuell in der Netflix zu sehen. Da wundert es nicht, dass viele sich bereits kurz nach der Veröffentlichung der neuen Folgen fragen, wie die Geschichte rund um Isadora, Ari und Co. weitergeht. Heiße Sexszenen, Partys, Drogen und Gewalt – und all das auf einer exklusiven spanischen Privatschule. Das bekommen Fans der Serieaktuell in der sechsten Staffel aufzu sehen. Da wundert es nicht, dass viele sich bereits kurz nach der Veröffentlichung der neuen Folgen fragen, wie die Geschichte rund um Isadora, Ari und Co. weitergeht.

Wann erscheint die Fortsetzung ?

? Worum wird es gehen?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung und mehr von „Élite“ Staffel 7 findet ihr hier im Überblick.

Wann startet Staffel 7 auf Netflix?

Netflix hat die Fortsetzung ganz still und heimlich verkündet – indem der neue Cast von Staffel 7 in den sozialen Netzwerken vorgestellt wurde. Doch ein Start-Datum steht zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht fest. Die vorherigen beiden Staffeln sind innerhalb von nur sechs Monaten erschienen. Orientiert sich Netflix an diesem Rhythmus, könnte Staffel 7 bereits im Frühling 2023 zu sehen sein.

Feststehen dürfte zumindest eines: Die neuen Folgen werden wie gewohnt am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar sein.

Worum geht es in Staffel 7?

Zur Handlung einer möglichen Fortsetzung lässt sich noch nicht viel sagen. Worum es in Staffel 6 geht, wurde bis zum Erscheinen der Folgen nur mysteriös angeteasert. Es ist davon auszugehen, dass Netflix bei Staffel 7 ähnlich vorgehen wird.

Klar sein dürfte aber, dass es wieder jede Menge Drama, Intimität und intensive Gefühle im Leben der Schülerinnen und Schüler des Las Encinas geben wird. Zudem wird es – wie bereits in den vorigen Staffeln – auch neue Charaktere geben, die neben Isadora und Co. für noch mehr spannende Storys sorgen.

„Élite“: Wie viele Folgen hat Staffel 7?

Noch ist nicht klar, wie viele Episoden die Fortsetzung umfassen wird. Alle bisherigen Staffeln bestanden allerdings aus acht Folgen. Netflix wird sich vermutlich weiterhin daran orientieren.

Sobald genauere Infos zur Folgenanzahl sowie Länge und Titel der Episoden bekannt gegeben werden, erfahrt ihr alle Infos hier.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 7 von „Élite“?

Es ist noch unklar, ob die siebte Staffel von „Élite“ bereits gedreht wird. Daher gibt es auch noch keinen offiziellen Trailer. Ihr könnt euch solange allerdings den aktuellen Trailer ansehen:

Die Besetzung von „Élite“ Staffel 7

Besetzung in der Serie „Élite“ wechselte im Laufe der Staffeln beinahe komplett durch. Wer ist in Staffel 7 Teil des Casts? Bevor die sechste Staffel auf Netflix gestartet ist, hat der Streamingdienst bereits Diein der Serie „Élite“ wechselte im Laufe der Staffeln beinahe komplett durch. Wer ist in Staffel 7 Teil des? Bevor die sechste Staffel auf Netflix gestartet ist, hat der Streamingdienst bereits die ersten Namen für die Fortsetzung bekannt gegeben.

Diese Schauspieler sind in Staffel 7 dabei:

Omar Ayuso

Mirela Balic

Gleb Abrosimov

Ivan Mendes

Maribel Verdu

Nadia Al Saidi

Alejandro Albarracín

Fernando Líndez