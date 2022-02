Am FilmMittwoch im Ersten wird es tragisch-komisch. Denn am 16.02.2022 läuft der Film „Eisland“. Darin wird das Leben von Tiefkühlkost-Fahrer Marko Wendrichs, gespielt von „Tatort“-Star Axel Prahl, erzählt. Geprägt ist der Alltag des Witwers von Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Als er krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage...

Doch worum geht es in dem Film genau? Welche Schauspieler sind im Cast von „Eisland“ vertreten? Alle Infos zur Handlung, Besetzung, ARD-Mediathek und Drehort gibt es hier in der Übersicht.

„Eisland“: ARD-Sendetermine und Mediathek

Der Film „Eisland“ läuft am Mittwoch, 16.02.2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten.

Wer die Ausstrahlung im TV verpasst hat oder den Film noch einmal sehen möchte, hat Glück. Denn „Eisland“ steht anschließend zum Stream bereit in der ARD-Mediathek.

„Eisland“: Wiederholung

Wer den Film „Eisland“ zur Erstausstrahlung am 16. Februar 2022 verpasst, hat mehrere Gelegenheiten ihn in der Wiederholung im Fernsehen zu sehen. Zu folgenden Sendeterminen und Sendezeiten wird „Eisland“ im Ersten und auf ONE wiederholt:

17.02.2022 um 00:35 Uhr im Ersten

20.02.2022 um 20:15 Uhr auf ONE

23.02.2022 um 14:00 Uhr auf ONE

24.02.2022 um 03:05 Uhr auf ONE

24.02.2022 um 07:00 Uhr auf ONE

26.02.2022 um 09:30 Uhr auf ONE

„Eisland“: Handlung am 16.02.2022

Plötzlich fängt es an zu knirschen, erst im Rücken, dann auch im Leben: Das Leben besteht für Marko Wendrichs vor allem aus Tiefkühlpizzen und Rückenschmerzen. Seit fast 30 Jahren schleppt der Witwer Gefrierware für die Firma „Eisland“ an die Haustüren seiner vornehmlich älteren Kundschaft. Als Marko krankheitsbedingt in Frührente muss, gerät sein Leben in Schieflage. Dabei hat Marko doch nur ein Ziel: Sein studierender Sohn soll es einmal besser haben. Anwalt oder Richter, das wäre was. Hauptsache nichts, wo man ein Namensschild tragen muss. Durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich Marko unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell. Leider hat er die Rechnung ohne den neugierigen Nachbarn gemacht. Als ihm dann auch noch sein eigener Sohn auf die Schliche kommt, droht Markos Kartenhaus einzustürzen. Da begegnet ihm an der Theke sein Idol Roland Kaiser...

Charlotte Horn (Christine Schorn) und Eisland-Lieferant Marko Wendrichs (Axel Prahl) mögen sich.

© Foto: NDR/Gordon Timpen

„Eisland“: Darsteller am 16.02.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Eisland“:

Marko Wendrichs – Axel Prahl

Steffen Wendrichs – Merlin Rose

Charlotte Horn – Christine Schorn

Ingeborg Meuer – Inge Maux

Roland Kaiser – Roland Kaiser

Rudolf Staar – Jan Henrik Stahlberg

Physiotherapeutin Verena – Pheline Roggan

Roland Kaiser über den Dreh zu „Eisland“

Von keinem anderen als dem Schlagerstar Roland Kaiser erhält Marko Wendrichs im Film „Eisland“ Lebenstipps. Der Sänger spielt sich selbst in der Tragikomödie. „Es hat mir wieder viel Freude gemacht, mit Axel Prahl vor der Kamera zu stehen und erneut festzustellen, was für ein großartiger Schauspieler er ist“, sagt Roland Kaiser in einem ARD-Interview. Ihn verbinde mit dem Schauspieler eine gewachsene Freundschaft, seit beiden vor einigen Jahren gemeinsam im Münster-„Tatort“ vor der Kamera standen.

„Eisland“: Drehort

Wer die Tragikomödie „Eisland“ schaut, darf sich auf schöne Hamburg-Aufnahmen freuen. Denn vom 28. August 2019 bis zum 1. Oktober 2019 wurde der Film in der Hansestadt und deren Umgebung gedreht. Wie die Online-Zeitung „Besser im Blick“ berichtet, war Schauspieler Axel Prahl in der Rolle des Marko Wendrichs etwa an folgenden Orten in Hamburg unterwegs: