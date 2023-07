Frankfurter Eintracht weiterhin intensiv Testspiele durch. Am heutigen Freitag bestreitet das Team unter der Leitung des neuen Trainers Dino Toppmöller bereits das vierte Testspiel in der aktuellen Vorbereitungsphase. Es geht gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Eintracht Frankfurt ist aktuell mitten im Trainingslager und bereitet sich akribisch auf den Start der neuen Saison 2023/24 vor. Wie alle übrigen Bundesligisten führt auch dieweiterhin intensiv Testspiele durch. Ambestreitet das Team unter der Leitung des neuen Trainers Dino Toppmöller bereits das vierte Testspiel in der aktuellen Vorbereitungsphase. Es geht gegen den

Alles zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen Vitesse Arnheim im Überblick.

Eintracht Frankfurt gegen Vitesse Arnheim – Testspiel: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Vitesse Arnheim findet am Freitag, den 28. Juli 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 14:30 Uhr im DAS.GOLDBERG Stadion in Grödig, Österreich.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Vitesse Arnheim

: Eintracht Frankfurt, Vitesse Arnheim Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Freitag, 28. Juli 2023, 12.00 Uhr

: Freitag, 28. Juli 2023, 12.00 Uhr Spielort: DAS.GOLDBERG Stadion in Grödig, Österreich

Der neue Cheftrainer Dino Toppmöller gestikuliert beim offiziellen Trainingsauftakt von Eintracht Frankfurt im Stadion. Toppmöller und sein Team unterlagen im zweiten Testspiel gegen den Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 2:3.

© Foto: Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt gegen Vitesse Arnheim: Übertragung im TV

Für das Testspiel von Eintracht Frankfurt wird es leider keine Übertragung im Free-TV geben. Allerdings kann die Partie auf dem Pay-TV-Sender Sky verfolgt werden. Die Übertragung beginnt um 14:15 Uhr - also 15 Minuten vor Anpfiff.

Gibt es einen Livestream für Eintracht Frankfurt - Vitesse Arnheim?

kostenpflichtig. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Spiel kostenfrei im Livestream zu verfolgen. Die Übertragung wird von der Eintracht selbst auf ihrer eigenen Website über EintrachtTV angeboten. Mit einem Klick auf den folgenden Link gelangt Ihr direkt dorthin. Allerdings ist dieses Angebot ebenfalls

Parallel zu diesem Stream bietet Sky via Sky Go und WOW einen Livestream an.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky

: Sky Livestream: Sky Go, WOW, EintrachtTV

Sommerfahrplan 2023: So geht es für Eintracht Frankfurt weiter

Nach dem heutigen Testspiel steht nur noch ein weiteres Vorbereitungsspiel für Eintracht Frankfurt auf dem Programm, bevor die Pflichtspiele beginnen.

Eintracht Frankfurt - Nottingham Forrest, Samstag, 5. August 2023 (15:30 Uhr)

DFB-Pokal, 1. Runde: Eintracht Frankfurt - 1. FC Leipzig, 13. August 2023 (15:30 Uhr)

