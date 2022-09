Eintracht Frankfurt trifft am heutigen Dienstag, 13.09.2022,in der Champions-League auf Olympique Marseille. Am 1. Spieltag gegen Sporting hat die SGE Lehrgeld bezahlt. Auch in der Liga lief es bei der Heimniederlage gegen Wolfsburg am Samstag nicht rund. Der Druck vor dem Auswärtsspiel beim ebenfalls punktlosen französischen Spitzenklub Olympique Marseille ist bereits enorm. Man sei trotz des Fehlstarts noch "nicht verdammt" zum Siegen, betonte Glasner: "Wir wollen natürlich dort punkten. Aber es ist kein Wunschkonzert".

TV-Übertragung : Wird das CL-Spiel live im Free-TV übertragen?

Livestream : Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels?

: Gibt es einen kostenlosen Stream des Champions-League-Spiels? Hier bekommt ihr alle Infos zur Übertragung Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt.

Champions League – Marseille gegen Eintracht Frankfurt: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille findet am Dienstag, den 13.09.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Stade Vélodrome im Marseille. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt

: Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : UEFA Champions League 2022/23, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2022/23, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 13.09.2022, 21:00 Uhr

: 13.09.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Stade Vélodrome, Marseille

: Stade Vélodrome, Marseille Schiedsrichter: José Maria Sanchez Martinez (Spanien)

Frankfurts Jesper Lindström im Luftduell. Am ersten Spieltag ging die SGE gegen Sporting Lissabon unter. Nun soll in Marseille ein Auswärtssieg her.

Wird Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille heute im Free-TV übertragen?

Fußball-Fans werden sich hinsichtlich der Auswärtspremiere von Eintracht Frankfurt heute in der Champions League fragen, ob das Spiel bei Olympique Marseille live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Leider gibt es hier schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen. Das Spiel läuft beim Streaming-Anbieter DAZN für Abonnenten auf seinem TV-Kanal DAZN 1. Die Übertragung beginnt um 20:45 Uhr.

ZDF wieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite das Endspiel live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Wer Live-Bilder vom Spiel der Eintracht sehen will, muss sich jedoch bis Mittwoch gedulden. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 14. September 2022, ab 23.15 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Expertin Allerdings darf daswieder bewegte Bilder von der Königsklasse zeigen. Bis 2018 hatte der Sender sechs Jahre lang eine Partie pro Spieltag gezeigt. In dieser Saison darf das Zweite das Endspiel live übertragen und zudem Höhepunkte der Spieltage zeigen. Wer Live-Bilder vom Spiel der Eintracht sehen will, muss sich jedoch bis Mittwoch gedulden. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „“ am Mittwoch, 14. September 2022, ab 23.15 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Expertin Martina Voss-Tecklenburg führen durch die Sendung.

DAZN oder Amazon Prime – Wo wird Eintracht gegen Marseille im Livestream übertragen?

Neben DAZN hat auch Amazon Prime die Königsklasse im Programm. Da Prime Video jedoch lediglich eine Dienstags-Partie live zeigen darf, wird das Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille live und exklusiv von DAZN übertragen. Neben der Einzelübertragung bietet DAZN eine Konferenz an. Alle Infos zur Übertragung Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt am 13.09.2022 um 20:45 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN​

Fußball heute live im TV

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) auch über andere Plattformen empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Eintracht gegen Marseille heute live: Vorberichte, Moderator, Kommentator und Experte

Die Übertragung der Partie Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille beginnt auf DAZN um 20:45 Uhr. Bis zum Anpfiff um 21:00 Uhr gibt es Vorberichte mit Analysen und Interviews. DAZN Kommentator vor Ort ist Marco Hagemann. Als Experte wird Sebastian Kneissl im Einsatz sein. Reporter vor Ort ist Max Siebald.

Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marseille: Wer ist der Schiedsrichter?

Der spanische Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez leitet das Spiel der SGE am Mittwochabend in Marseille. Es ist sein erster Einsatz in dieser Champions League-Saison. In der spanischen Liga pfiff Sanchez Martinez in dieser Saison unter anderem den Auswärtserfolg von Atletico Madrid in Getafe und den Heimsieg von Real Madrid gegen Real Betis Sevilla.