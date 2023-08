Am heutigen Donnerstag, den 31. August 2023, empfängt Bundesligist Eintracht Frankfurt Levski Sofia. Nach dem späten Ausgleichstreffer von Sofia im Hinspiel könnte es für die Hessen ein echter Krimi werden. Vor heimischem Publikum hilft der Eintracht nur ein Sieg, um in die Gruppenphase der Conference League einzuziehen. Ohne Topstürmer Randal Kolo Muani, der beim Abschlusstraining fehlte, muss Frankfurt alles in die Waagschale werfen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia.

Eintracht Frankfurt gegen Sofia – Anpfiff, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 31.08.2023, trifft Eintracht Frankfurt in der Quali zur Conference League auf Levski Sofia. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr im Deutsch Bank Park. Alle Fans, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Eintracht Frankfurt, Levksi Sofia

Eintracht Frankfurt, Levksi Sofia Wettbewerb: Qualifikation, UEFA Conference League, Rückspiel

Qualifikation, UEFA Conference League, Rückspiel Datum und Anpfiff: Donnerstag, 31.08.2023, 20.30 Uhr

Donnerstag, 31.08.2023, 20.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Conference League live: Wo läuft das Frankfurt gegen Sofia im TV?

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Levski Sofia wird live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Übertragung auf RTL beginnt um 20.15 Uhr. Bis zum Anpfiff gibt es für die Fernsehzuschauern Analysen, Interviews und Hintergrundberichte zum Spiel.

Moderatorin Laura Papendick führt durch die Sendung. An ihrer Seite ist Experte Steffen Freund dabei. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz. Er wird dabei von Steffen Freund begleitet.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu Frankfurt vs. Sofia?

Einen kostenlosen Livestream wird es für die Partie Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia nicht geben. RTL überträgt die Partie live im Stream auf RTL+. Um RTL+ nutzen zu können, wird ein Abo benötigt. Das Premium-Abo kostet 6,99 Euro im Monatsabo und 69,99 Euro im Jahresabo. Die gute Nachricht: Für RTL+ kann ein einmonatiges Testabo abgeschlossen werden.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV: RTL

RTL Pay-TV: -

- Livestream: RTL+

Conference League live sehen mit RTL+: Jetzt das Angebot für 0 Euro testen*

Mit RTL+ können Fans die Fußball-Übertragungen von RTL+ ganz flexibel erleben. Der Streaming-Service bietet den Live-Sport von RTL zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von einem Monat den gesamten Live-Sport für 0 Euro testen. Hier geht es direkt zum Angebot von RTL+.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.