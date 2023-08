Am Donnerstag, den 24. August 2023, ist Bundesligist Eintracht Frankfurt zu Gast bei Levski Sofia. In der Hauptstadt Bulgariens beginnt für die Hessen das nächste Europa-Abenteuer. In der vergangenen Saison trat die Eintracht noch in der Champions League an – nun geht es zwei Etagen tiefer um eine gute Ausgangslage in der Qualifikation zur UEFA Conference League. Das Hinspiel beginnt um 19 Uhr. Das Rückspiel wird am 31. August in Frankfurt ausgetragen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia.

Eintracht Frankfurt gegen Sofia – Anpfiff, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 24.08.2023, trifft Eintracht Frankfurt in der Quali zur Conference League auf Levski Sofia. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr im Vasil-Levski-Stadion inSofia. Alle Fans, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Eintracht Frankfurt, Levksi Sofia

Eintracht Frankfurt, Levksi Sofia Wettbewerb: Qualifikation, UEFA Conference League, Hinspiel

Qualifikation, UEFA Conference League, Hinspiel Datum und Anpfiff: Donnerstag, 24.08.2023

Donnerstag, 24.08.2023 Spielort: Vasil-Levski-Stadion, Sofia

Conference League live: Wo läuft das Frankfurt gegen Sofia im TV?

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Levski Sofia wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch im Pay-TV wird die Partie nicht gezeigt. Allerdings bietet RTL eine Übertragung auf dem hauseigenen Streamingportal an.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu Frankfurt vs. Sofia?

Einen kostenlosen Livestream wird es für die Partie Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia nicht geben. RTL überträgt die Partie live im Stream auf RTL+. Um RTL+ nutzen zu können, wird ein Abo benötigt. Das Premium-Abo kostet 6,99 Euro im Monatsabo und 69,99 Euro im Jahresabo.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV: -

- Pay-TV: -

- Livestream: RTL+

Frankfurt tritt mit Kolo Muani bei Lewski Sofia an

Eintracht Frankfurt kann auch im Playoff-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei PFC Lewski Sofia auf den französischen Starstürmer Randal Kolo Muani bauen. Der 24-Jährige gehört zum Kader des hessischen Fußball-Bundesligisten. Für den Vizeweltmeister hatte Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain ein Angebot von 70 Millionen Euro abgegeben. Die Eintracht soll aber 100 Millionen Euro fordern. Nicht mit in die bulgarische Hauptstadt geflogen sind krankheitsbedingt Abwehrroutinier Makoto Hasebe und Mittelfeldspieler Hugo Larsson. Kapitän Sebastian Rode fehlt wegen einer Wadenverletzung.