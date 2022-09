Das Warten hat ein Ende! Die Frauen-Bundesliga startet in die Saison 2022/23 und gleich das Auftaktspiel am heutigen Freitagabend, 16.09.2022, hat es in sich. Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Bayern München. Knapp sechs Wochen nach dem gegen England verlorenen EM-Finale hoffen die Eintracht und die Bayern Frauen mit zahlreichen EM-Teilnehmerinnen auf mehr als 20.000 Fans im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

Welcher Sender überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen die FC Bayern München Frauen im Free - TV ?

überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen die FC Bayern München Frauen im - ? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen die FC Bayern Frauen im Überblick.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern Frauen: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Teams : Eintracht Frankfurt, FC Bayern München

: Eintracht Frankfurt, FC Bayern München Wettbewerb : Frauen-Bundesliga 2022/23, 1. Spieltag

: Frauen-Bundesliga 2022/23, 1. Spieltag Datum und Anpfiff : Freitag, 16.09.2022, 19.15 Uhr

: Freitag, 16.09.2022, 19.15 Uhr Spielort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Lea Schüller vom FC Bayern München in Aktion. Der FC Bayern will mit einem Auswärtssieg in Frankfurt in die neue Saison starten.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern Frauen: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Spiel der Frauen des FC Bayern gegen Frankfurt wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Eurosport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung beginnt um 18:35 Uhr. Für Abonnenten ist das Spiel der SGE-Frauen gegen die FCB-Frauen auch im Pay-TV bei Magenta Sport zu sehen.

Auch beim Thema kostenloser Livestream gibt es für die Fans gute Neuigkeiten. Analog zur Ausstrahlung im Free-TV zeigt Eurosport 1 das Spiel auch im kostenlosen Stream. Der Livestream von Eurosport 1 kann zum Beispiel über die Angebote von Joyn, Zattoo, Waipu.tv, SKY Q und DAZN genutzt werden. Für Abonnenten wird das Spiel auch im Eurosport Player, sowie bei Magenta Sport und OneFootball übertragen. Diese Angebote sind allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München Frauen am 16.09.2022 um 19.15 Uhr:

Free-TV : Eurosport 1

: Eurosport 1 Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Live-Stream: Eurosport 1 (kostenlos), Eurosport Player, Magenta Sport, OneFootball (kostenpflichtig)

Nationalspielerin Gwinn freut sich auf den Auftakt gegen Frankfurt

Giulia Gwinn blickt dem Bundesliga-Auftaktspiel ihres FC Bayern bei Eintracht Frankfurt vor Tausenden Zuschauern mit großer Vorfreude entgegen. „Es ist einfach megacool, dass es direkt so ein Hammer-Spiel gibt“, sagte die 23-Jährige in einem Instagram-Live auf dem BR24 Sport-Kanal. „Ich glaube, das ist auch etwas, was die Attraktivität noch mal nach oben schraubt und worauf die Leute auch wirklich Bock haben. Weil auch das Stadion zieht und die Gegner namhaft sind. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr attraktives Spiel.“