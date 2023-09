Am 29. September 2023 entführt der „Freitag im Ersten“ die Zuschauer in die Juristenwelt. In „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“ kommt für die Anwältin Eva Schatz das Menschliche stets vor den Paragrafen. Dieses Mal deckt die Anwältin einen Fall von Schulmobbing auf. Eine ganze Familie droht zerstört zu werden.

Gibt es den Spielfilm in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt den Spielfilm im Rahmen des „Freitag im Ersten“ am 29. September 2023 zur Primetime um 20:15 Uhr. Er beträgt eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 29.09.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 30.09.2023, um 01:30 Uhr

Gibt es „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“ in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis der Film in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“ gilt online first. Der Spielfilm ist dementsprechend bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn auch im Nachhinein ein Jahr lang als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“

Eva Schatz hat endlich Glück in der Liebe. Mit ihrem Kollegen Hanno schwebt sie gerade auf Wolke 7. Seine 15-jährige Tochter Lili ist noch nicht ganz von Eva als ihre neue Mutter überzeugt. In ihrem Alltag als Anwältin hat Eva ganz andere Probleme. Monika Reiter, die Mutter eines Mitschülers von Lili, möchte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Eine Schlüsselrolle während der Trennung spielt ihr Sohn Hans, denn er wird auf dem Pausenhof von einem weiteren Schüler gemobbt.

Eva ermittelt und findet heraus, dass die Schulleitung seit Monaten davon weiß und nichts tut. Die Anwältin verklagt die Schulleitung und bittet Lili, eine Aussage zu tätigen. Auf Hanno möchte Eva zunächst verzichten. Der muss nämlich gerade Evas Vater Werner bei einer geheimen juristischen Angelegenheit beiseite stehen. Eigentlich wollte er Eva nichts davon sagen, doch als sie es plötzlich herausfindet, geraten Hanno und Werner in Erklärungsnöte. Denn es geht um ein pikantes Thema.

Nachdem Evas (ChrisTine Urspruch, l.) Mandantin einen Fall von Schulmobbing zur Sprache gebracht hat, stellt sie die Schulleitung zur Rede.

© Foto: ARD Degeto/Thomas Dietze

Die Besetzung von „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin ChrisTine Urspruch, die einem breiteren Publikum als „Tatort“-Rechtsmedizinerin bekannt ist, schlüpft in die Hauptrolle der Anwältin Eva Schatz. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“? Die Besetzung vom 29.09.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Eva Schatz – ChrisTine Urspruch

Hanno Bertram – Wolfram Grandezka

Sissi Konrad – Karmela Shako

Werner Schatz – Jochen Busse

Gisela Bertram – Tatja Seibt

Lili Bertram – Lola Höller

Neil Bertram – Edgar Emil Garde

Tim Bertram – Maximilian Brunn

Monika Reiter – Henrike von Kuick

Klaus Reiter – Oliver Bröcker

Hans Reiter – Konrad Neidhardt

Jan Poppke – Claude Albert Heinrich

Rainer Poppke – Marko Dyrlich

Renate Wasser – Michaela Caspar

Philipp Bolte – Wolfgang Zarnack

Johanna Qual – Jana Bauke

Inge Mauser – Walfriede Schmitt

Erwin Noll – Carl Heinz Choynski

Alice – Claire Wegener

Peggy Gutbrodt – Sylta Fee Wegmann

Richterin – Anne Cathrin Buhtz

Kellner – Sven Reese

Wann und wo wurde „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“ gedreht?

Die Regie zu der Familienkomödie „Einspruch, Schatz! – Unter Vätern“ führte Thomas Freundner, der unter anderem für zahlreiche Ausgaben des „Tatorts“ bekannt ist. Die Dreharbeiten dazu fanden vom 06. September bis zum 15. November 2022 statt. Gedreht wurde vor allem in Leipzig und Umgebung. Über genau Locations war vorab nichts bekannt.