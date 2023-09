Am 22. September 2023 entführt der „Freitag im Ersten“ die Zuschauer in die Juristenwelt: In „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“ kommt für die Anwältin Eva Schatz das Menschliche stets vor den Paragrafen. Während zahlreiche Mandanten ihr ihre Fälle anvertrauen, lernt sie Hanno kennen, der gut in das Leben der Singlefrau passen würde. Doch schon bald bekommt sie Zweifel, ob er wirklich mit offenen Karten spielt. Und dann ist da auch noch ihre Mandantin Christina, die nach dem Tod ihrer Ehefrau das Sorgerecht für ihre Tochter verlieren soll...

Gibt es den Spielfilm in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt den Spielfilm im Rahmen des „Freitag im Ersten“ am 22. September 2023 zur Primetime um 20:15 Uhr. Er beträgt eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 22.09.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 23.09.2023, um 01:30 Uhr

Gibt es „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“ in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis der Film in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“ gilt online first. Der Spielfilm ist dementsprechend bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn auch im Nachhinein ein Jahr lang als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“

Die Anwältin Eva Schatz kämpft mit Leib und Seele für die Rechte ihrer Mandanten und Mandantinnen. Kein Wunder, vertraut ihre beste Freundin Sissi bei ihrer Scheidung auf Evas Qualitäten. Dass man auch ohne die Liebe fürs Leben glücklich sein kann, ist die feste Überzeugung der Juristin. Ihre neue Bekanntschaft Hanno würde ganz gut ins Konzept der lebensfrohen Singlefrau passen: gutaussehend, sinnlich – und ungebunden! So tritt Hanno zumindest auf. Eva kommen jedoch schon bald Zweifel, ob ihr Schwarm wirklich mit offenen Karten spielt.

Um ihre privaten Turbulenzen zu sortieren, bleibt zu wenig Zeit – zumal sich Eva um ihren Vater kümmern muss. Ihre ganze Power will sie für eine verzweifelte Mandantin einsetzen. Die Altenpflegerin Christina droht nach dem Tod ihrer Ehefrau das Sorgerecht für die achtjährige Marie zu verlieren. Als Eva für Marie und Christina in den Ring zieht, ahnt die Anwältin nicht, mit wem sie es auf der Gegenseite zu tun bekommt.

Nachdem die Ehefrau von Christina (Cornelia Gröschel, M.) verstorben ist, steht sie kurz davor, das Sorgerecht für ihre Tochter Marie (Rosa Wirtz, l.) zu verlieren. Eva Schatz (ChrisTine Urspruch, r.) möchte die beiden bei ihrem Kampf unterstützen.

© Foto: ARD Degeto/Thomas Dietze

Die Besetzung von „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin ChrisTine Urspruch, die einem breiteren Publikum als „Tatort“-Rechtsmedizinerin bekannt ist, schlüpft in die Hauptrolle der Anwältin Eva Schatz. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“? Die Besetzung vom 22.09.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Eva Schatz – ChrisTine Urspruch

Hanno Bertram – Wolfram Grandezka

Sissi Konrad – Karmela Shako

Werner Schatz – Jochen Busse

Gisela Bertram – Tatja Seibt

Lili Bertram – Lola Höller

Neil Bertram – Edgar Emil Garde

Tim Bertram – Maximilian Brunn

Christina Sprenger – Cornelia Gröschel

Marie Klatt – Rosa Wirtz

Vera Klatt – Christa Rockstroh

Rolf Klatt – Falk Rockstroh

Erik Heller – Christian David Gebert

Markus Wolfram – Stefan König

Ernst Müller – Jörg Rühl

Johanna Qual – Jana Bauke

Dr. Wegener – Eric Bouwer

Richterin – Anne Cathrin Buhtz

Buhtz Ronny – Kjell Speißer

Anwalt – Marcus Melzwig

Yogalehrer – Luca A. Zamperoni

Frau Wagner – Mona Schubert

Bräutigam – Tim Haberland

Braut – Kim Ruhnau

Fahrradfahrer – Wolfgang Lindner

Wann und wo wurde „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“ gedreht?

Die Regie zu der Familienkomödie „Einspruch, Schatz! – Ein Fall von Liebe“ führte Thomas Freundner, der unter anderem für zahlreiche Ausgaben des „Tatorts“ bekannt ist. Die Dreharbeiten dazu fanden vom 6. September bis zum 15. November 2022 statt. Gedreht wurde vor allem in Leipzig und Umgebung.