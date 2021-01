Die wegen Corona in Hürth bei Köln statt Australien ausgetragene Dschungelcamp-Ersatzshow hat beim Finale nur etwa 2,16 Millionen Menschen vor den Fernseher gelockt. Das entsprach einem Marktanteil von 10,6 Prozent ab 22.45 Uhr.

Stärker war da am späten Abend das ZDF, in dem die aus der sechswöchigen Winterpause zurückgekehrten Satireformate mit Oliver Welke und Jan Böhmermann punkteten. So sahen die „heute-Show“ ab 22.30 Uhr 5,12 Millionen (19,9 Prozent) und das „ZDF Magazin Royale“ 2,50 Millionen (11,9 Prozent ab 23 Uhr).

Zur Primetime war der Freitagskrimi wieder stark. Die ZDF-Serie „Die Chefin“ schalteten 7,09 Millionen Leute ein (21,2 Prozent). Im Ersten sahen ab 20.15 Uhr erst 4,85 Millionen (14,4 Prozent) das viertelstündige „ARD extra: Die Corona-Lage“ und dann 4,45 Millionen (13,5 Prozent) den Film „Der Ranger - Paradies Heimat: Sturm“.

Die RTL-Show „Zeugnis für Deutschland“ mit Barbara Schöneberger (Gäste: Günther Jauch, Jan Hofer, Oliver Pocher, Ilka Bessin) wollten 1,83 Millionen sehen (5,8 Prozent), die Sat.1-Show „CATCH! Kampf der Kontinente 2021“ mit Luke Mockridge und Andrea Kaiser (Gäste: Evil Jared, Hans Sarpei, Minh-Khai Phan-Thi) 1,62 Millionen (5,1 Prozent).

Dahinter lagen RTLzwei und der Actionfilm „Der unglaubliche Hulk“ (1,20 Millionen/3,7 Prozent), ZDFneo und die Krimiserie „Death in Paradise“ (1,09 Millionen/3,3 Prozent), ProSieben und das US-Boxerdrama „Creed - Rocky's Legacy“ (1,05 Millionen/3,4 Prozent) sowie Kabel eins mit der Serie „Navy CIS“ (0,85 Millionen/2,5 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:210130-99-231984/3