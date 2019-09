„Die Chefin“ alias Katharina Böhm stand am Freitagabend wieder einmal am höchsten in der Zuschauergunst. Im Schnitt 5,48 Millionen Menschen sahen die Folge „Schöner Schein“ aus der ZDF-Serie. Das entsprach einem Marktanteil von 19,0 Prozent.

Eine Stunde später interessierten sich im Zweiten immerhin noch 3,84 Millionen für eine Folge aus der Reihe „Schuld nach Ferdinand von Schirach“ (13,8 Prozent).

Die TV-Tragikomödie über das Landleben „Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester“ mit den „Tatort“-Kommissaren Axel Prahl (Münster) und Dagmar Manzel (Franken) sahen in der ARD 4,44 Millionen Zuschauer, was dem Ersten eine Quote von 15,5 Prozent einbrachte. Zuvor hatte die „Tagesschau“ allein im Ersten 4,59 Millionen Zuschauer (17,0).

RTL setzte auf die Sportshow „Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands“ und hatte 2,35 Millionen Zuschauer (8,8 Prozent). Auf Sat.1 lief die Show „Luke! Die Greatnightshow“, die 1,12 Millionen sahen (4,1 Prozent). ProSieben zeigte den US-Klassiker „Star Wars: Angriff der Klonkrieger“ aus dem Jahr 2002 und 1,31 Millionen Menschen schalteten ein (5,0 Prozent).

Auf Kabel eins lief eine Folge der US-Krimiserie „Elementary“ mit 0,60 Millionen Zuschauern (2,1 Prozent), auf Vox die US-Serie „Bones - Die Knochenjägerin“ mit 0,63 Millionen (2,2 Prozent) und auf RTL II die US-Komödie „R.E.D. - Älter, Härter, Besser“ mit 1,59 Millionen Zuschauern und einer Quote von 5,7 Prozent.