Nervenkitzel pur: Der neue RTL-Krimi „Einsatz in den Alpen“ verspricht eine beeindruckende Kulisse in den Tiroler Alpen und Tatort zugleich. Zwei ungleiche Brüder begeben sich darin mit unterschiedlichen Absichten auf die Suche nach dem „Armbrustkiller“, ein Serienmörder, der seine Opfer zunächst durch die Berge jagt und schließlich mit einer Armbrust erschießt. Sebastian Falk will als Leiter der Sondereinheit der Innsbrucker Polizei den Fall aufklären, während sein Bruder Tom den Tod seiner großen Liebe rächen möchte. Am Ende nimmt der Fall jedoch eine überraschende Wendung...

Wann kommt „Einsatz in den Alpen“ im TV?

im TV? Worum geht es?

Wer sind die Darsteller im Cast?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Besetzung und Handlung findet ihr hier im Überblick.

„Einsatz in den Alpen“: RTL-Sendetermine und Sendezeit

Der neue RTL-Krimi „Einsatz in den Alpen“ hat eine Laufzeit von 90 Minuten und wird zur Primetime ausgestrahlt. Eine Wiederholung des Films ist nach bisherigem Stand nicht geplant.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 31.03.2022, um 20:15 Uhr auf RTL

„Einsatz in den Alpen“: RTL-Stream und Mediathek

Der Krimi „Einsatz in den Alpen“ ist bereits vor der TV-Ausstrahlung ab Donnerstag, 17.03.2022, in der RTL-Mediathek abrufbar. Um den Film auf RTL Plus, früher TVNow, vorab sehen zu können, ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft notwendig.

Außerdem kann der neue RTL-Krimi auf RTL Plus im Stream angesehen werden.

„Einsatz in den Alpen“: Handlung am 31.03.2022

Die ungleichen Brüder Tom und Sebastian Falk kämpfen als Ermittler beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei Tag für Tag für Gerechtigkeit. Als der „Armbrustkiller“ in der Gegend sein Unwesen treibt, macht es sich Undercover-Polizist Tom Falk zur persönlichen Aufgabe, den Mörder zu finden. Er will den Tod seiner großen Liebe Paula rächen, die eines der Opfer des „Armbrustkillers“ wurde. Toms halsbrecherische Vorgehensweise verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sie bringt auch ihn selbst in Lebensgefahr – und seinen Bruder dabei regelmäßig zur Verzweiflung. Denn auch dieser ist als Leiter der Sondereinheit auf der Suche nach dem Serienmörder, der seine Opfer zunächst durch die Berge jagt und schließlich mit einer Armbrust erschießt.

Als Tom bei einem Undercover-Einsatz im Drogenmilieu erfährt, dass zeitgleich seine Kollegen dem Täter auf den Fersen sind, zögert er nicht lange und stürzt sich ohne Rücksicht auf Verluste in den laufenden Polizeieinsatz. Die Situation am Berg eskaliert und der Mörder kommt dabei augenscheinlich ums Leben. Doch dann rückt eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht...

Möglichst unvoreingenommen versuchen Nina und Polle Logik in den Armbrustmörder-Fall zu bringen.

„Einsatz in den Alpen“: Besetzung am 31.03.2022

Die Rollen der Brüder Tom und Sebastian Falk werden von den Schauspielern Jochen Matschke und Peter Fieseler gespielt. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Tom Falk – Jochen Matschke

Sebastian Falk – Peter Fieseler

Nina Thal – Agnes Decker

Moritz „Polle“ Pollard – Hendrik Heutmann

Sophie Brandner – Alissa Jung

Jule Ertl – Sinha Melina Gierke

Steffen Walser – Christian Dolezal

Victor Koller – Rainer Wöss

Maje Kostner – Liliane Zillner

Jakob Koller – Aaron Friesz

„Einsatz in den Alpen“: Drehort

Viele Zuschauer fragen sich, wo der neue RTL-Krimi gedreht wurde. Die Dreharbeiten von „Einsatz in den Alpen“ fanden vom 29. September 2021 bis zum 20. Oktober 2021 in Tirol, Österreich statt. Gedreht wurde dabei hauptsächlich in Innsbruck und Umgebung.