Serie, die auf einem Buch von Elísabet Benavent basiert, in ihren Bann. In „Eine perfekte Geschichte" trifft eine Hotelerbin auf einen Mann, der sich mit drei Jobs über Wasser hält. Gegenseitig helfen sie sich, um die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen. Nachdem die Serie auf Netflix veröffentlicht wurde, wird die Frage nach einer Fortsetzung laut.

Ob es Staffel 2 geben wird, wann diese startet und worum es gehen könnte, haben wir uns genauer angesehen. Hier findet ihr alle aktuellen Infos über die Fortsetzung im Überblick.

Bekommt „Eine perfekte Geschichte“ eine 2. Staffel?

„Eine perfekte Geschichte“ ist gerade erst auf Netflix gestartet und der Streamingdienst hat sich noch nicht dazu geäußert, ob die Serie fortgesetzt wird. Allerdings spricht dagegen, dass sie als Miniserie angekündigt wurde. Diese umfassen oft nur eine Staffel. Dennoch macht Netflix es normalerweise vom Erfolg einer Neuerscheinung abhängig, ob Staffel 2 produziert wird. Sollte dieser dem von „Valeria“ gleichkommen, dürfen wir uns mit Sicherheit über mehr Geschichten aus der Welt von Elísabet Benavent freuen.

Wann startet „Eine perfekte Geschichte“ Staffel 2 auf Netflix?

Staffel 2 von „Eine perfekte Geschichte“ ist noch nicht bestätigt. Somit kann hier auch noch kein Startdatum genannt werden. Sobald Netflix erste Infos bekannt gibt, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Sicher ist zumindest, dass die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung stehen werden.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Da „Eine perfekte Geschichte“ gerade erst auf Netflix gestartet ist, steht noch in den Sternen, worum es in einer Fortsetzung gehen könnte. Die Buchvorlage von Elísabet Benavent umfasst außerdem nur einen Teil. Für Staffel 2 müsste demnach eine komplett neue Handlung geschrieben werden. Mit Sicherheit bieten aber die Leben von der Hotelerbin Margot und dem chaotischen David noch einiges an Stoff.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2 von „Eine perfekte Geschichte“?

Staffel 2 von „Eine perfekte Geschichte“ wurde noch nicht bestätigt, geschweige denn gedreht. Somit gibt es auch noch keinen Trailer für die Fortsetzung. Netflix veröffentlichte jedoch auch für die erste Staffel keinen. Somit ist unklar, ob es überhaupt einen Einblick im Voraus geben wird.

Wer ist im Cast der Miniserie?

Welche Darsteller für Staffel 2 der Miniserie zurückkehren könnten, hängt stark von der Entwicklung der Handlung ab. Bisher ist noch nichts zum Cast bestätigt. Bis Netflix hierzu etwas bekannt gibt, seht ihr die Schauspieler von Staffel 1 in der Besetzungsliste: