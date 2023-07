Netflix nun eine zweite Serie, die auf einem Buch von Elísabet Benavent basiert. „Eine perfekte Geschichte“ – im Original „Un cuento perfecto“ – wird Ende Juli auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Darin geht es um zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten, die sich gegenseitig helfen, die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen. Nach dem Erfolg, den „Valeria“ feierte, veröffentlichtnun eine zweite, die auf einem Buch von Elísabet Benavent basiert.– im Original– wird Ende Juli auf dem Streamingdienst veröffentlicht. Darin geht es um zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten, die sich gegenseitig helfen, die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen.

Hier bekommt ihr einen Überblick darüber, was ihr über Start, Handlung, Darsteller, Trailer und Co. wissen müsst.

Wann startet „Eine perfekte Geschichte“ auf Netflix?

„Eine perfekte Geschichte“ erscheint Ende Juli auf Netflix. Das konkrete Startdatum ist Freitag, 28.07.2023.

Wie gewohnt wird auch diese neue Serie ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung stehen.

Worum geht es in „Eine perfekte Geschichte“?

Nachdem Margot bei ihrer eigenen Hochzeit davonläuft, fühlt sie sich orientierungslos. Doch sie ahnt nicht, dass ausgerechnet der chaotische David ihr weiterhelfen kann. Denn: Die beiden stammen aus verschiedenen Welten. Während David sich mit drei Jobs über Wasser hält, ist Margot eine Hotelerbin. Als sich ihre Wege kreuzen, stellen sie fest: Nur sie können einander helfen, die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen.

Margot (Anna Castillo) läuft von ihrer eigenen Hochzeit davon. Wie geht es für sie weiter?

© Foto: FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX

Wie viele Folgen hat die Serie?

Netflix hat im Voraus nicht bekannt gegeben, aus wie vielen Folgen „Eine perfekte Geschichte“ bestehen wird. Da es sich aber um eine Miniserie handelt, kann man vermutlich von sechs oder acht Episoden ausgehen.

Gibt es einen Trailer zu „Eine perfekte Geschichte“?

Es wurde im Voraus kein Trailer zu „Eine perfekte Geschichte“ veröffentlicht. Sollte Netflix doch noch einen ersten Einblick gewähren, ergänzen wir diesen hier.

Das ist die Besetzung der Miniserie

Elísabet Benavent ist als ausführende Produzentin der Serie tätig. Die Hauptrollen in „Eine perfekte Geschichte“ übernehmen Anna Castillo und Álvaro Mel. Welche weiteren Darsteller zum Cast gehören, lest ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Anna Castillo als Margot

Álvaro Mel als David

Ana Belén als Lady Miau

Ingrid Garciá Jonsson als Candela

Lourdes Hernandez als Patricia

Lydia Pavón als Idoia

Tai Fati als Domi

Jimmy Castro als Iván

Mario Ermito als Filippo

Auf diesem Buch basiert die Netflix-Serie

Das Buch mit dem Originaltitel „Un cuento perfecto“, auf dem die Netflix-Serie basiert, erschien 2020. Geschrieben wurde es von Elísabet Benavent, die vielen auch als Autorin der „Valeria“-Reihe bekannt sein dürfte. Bei „Eine perfekte Geschichte“ agiert sie außerdem als ausführende Produzentin.