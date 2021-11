Aktuell dreht das Team von „Ein starkes Team“ die neunzigste Folge der Krimireihe. Zuvor steht aber die Ausstrahlung von „Ein starkes Team – Verdammt lang her“ im ZDF an.

Den Samstagabendkrimi gibt es bereits seit 1994. Seither werden jährlich zwei bis vier neue Folgen ausgestrahlt.

Wann kommt die neue Folge? Sendetermin, Mediathek, Darsteller, Handlung – Hier findet ihr alle Infos auf einen Blick.

„Ein starkes Team – Verdammt lang her“: Sendetermine

Jährlich kommen im Durchschnitt drei bis vier Folgen der Serie im TV. Dieses Jahr waren es mit „Verdammt lang her“ auch wieder vier. Am Samstag, 27.11.2021, um 20:15 Uhr läuft die aktuelle Folge im ZDF.

„Ein starkes Team – Verdammt lang her“: ZDF-Mediathek

Die neue Folge „Ein starkes Team – Verdammt lang her“ können ungeduldige Fans bereits seit dem 20.11.2021 in der Mediathek abrufen.

Insgesamt gibt es in der ZDF-Mediathek 25 Folgen des Hauptstadtkrimis. Die aktuellsten Folgen in der Mediathek sind:

„Verdammt lang her“

„Sterben auf Probe“

„Gute Besserung“

„Man lebt nur zweimal“

„Ein starkes Team – Verdammt lang her“: Handlung

Das „starke Team“ bekommt es mit einem komplizierten Fall zu tun. Linette und Otto ermitteln im Fall eines Anschlags auf Peter Kniesbeck, der 30 Jahre inhaftiert war. Genau am Tag seiner Entlassung wird er angegriffen. Der Täter konnte nach der Tat jedoch entkommen. Da Kniesbeck Teil einer Bande war, die in den 90ern Überfälle an Geldtransportern ausführten, gehen die Ermittler davon aus, es könnte ein ehemaliger Komplize hinter dem Anschlag stecken. Otto war damals in den Ermittlungen um den Überfall involviert. Kniesbeck wurde zu 30 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt, während Otto den beiden Komplizen keine Beteiligung beweisen konnte. Vor allem nach einem erneuten Angriff auf Peter Kniesbeck rücken die Komplizen, Jens Hahn und Kalle Schwanek, in den Fokus der Ermittlungen. Jens Hahn wird kurze Zeit später jedoch tot aufgefunden, womit auch Kniesbeck wieder verdächtigt wird. Es stellt sich die Frage, ob er möglicherweise einen Rachefeldzug plant? Können Otto und Linett ihn aufhalten und die beiden Fälle aufklären?

„Ein starkes Team – Verdammt lang her“: Darsteller und Rollen

Die Hauptdarsteller von „Ein starkes Team“ sind in der Regel in jeder Folge dabei. Hier findet ihr eine Liste der gesamten Besetzung in der aktuellen Folge:

Otto Garber – Florian Martens

Linett Wachow – Stefanie Stappenbeck

Reddemann – Arnfried Lerche

Sebastian Klöckner – Matthi Faust

Sputnik – Jaecki Schwarz

Dr. Gabriele Simkeit – Eva Sixt

Peter Kniesbeck – André M. Hennicke

Kalle Schwanek – Hans-Uwe Bauer

Laureen – Sarina Radomski

Nicole Eberwald – Annika Kuhl

Martin Eberwald – Thomas Schmuckert

Jens Hahn – Thomas Lawinky

Catrin Bandermann – Friderikke-Maria Hörbe

Gandolf – Fabian Raabe

Mia – Maral Keshavarz

„Ein starkes Team“: Wiederholungen ZDFneo

Immer wieder werden ältere Folgen der Serie auf ZDFneo ausgestrahlt.

Aktuelle Sendetermine: