Am 04.06.2022 führt der „Samstagskrimi“ die ZDF-Zuschauer in die Hauptstadt. Die Krimi-Reihe „Ein starkes Team“ läuft mit einer weiteren Folge im ZDF. In „Erntedank“ ermittelt Kommissar Otto Garber gemeinsam mit Linett Wachow den Tod an einem ehemaligen Kollegen. Die Leiche stellt das Ermittlerduo vor ein Rätsel und Kommissar Garber muss undercover ermitteln, um den Tod aufzudecken.

Wann läuft „Ein starkes Team“ im TV?

Gibt es einen Stream ?

? Worum geht es?

Wer ist im Cast dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Mediathek, Handlung und Darsteller zur Krimi-Reihe findet ihr hier.

„Ein starkes Team – Erntedank“: ZDF-Sendetermin und Mediathek

Der Hauptstadt-Krimi läuft als „Samstagskrimi“ im ZDF. Dabei handelt es sich um eine Wiederholung, die Erstausstrahlung von „Erntedank“ war am 16.03.2019. Jetzt wird der Krimi am 04.06.2022 um 20:15 Uhr nochmal zur Primetime ausgestrahlt.

Ob der Krimi im Anschluss in der ZDF Mediathek verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

„Ein starkes Team – Erntedank“: Handlung am 04.06.2022

In einer Kleingartenkolonie wird eine Leiche gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Ex-Kommissar, doch keiner der Bewohner der Kolonie scheint sich wirklich für den Todesfall zu interessieren. Das Ermittlerduo steht vor einem Rätsel und die Ermittlungen gestalten sich sehr schwierig, also beschließt Kommissar Otto Gerber undercover zu gehen und schleust sich in die Kleingartenkolonie ein. Ein Verdächtiger wird schnell gefunden, der Sohn des Toten steht unter Verdacht seinen Vater zu Tode geprügelt zu haben. Doch ist er wirklich der Täter?

Ist er der Mörder seines Vaters oder hat das Ermittlerduo den falschen Tatverdächtigen?

© Foto: ZDF/Katrin Knoke

„Ein starkes Team – Erntedank“: Besetzung am 04.06.2022

Neben Stefanie Stappenbeck und Florian Martens sind noch viele weitere bekannte Gesichter in „Erntedank“ zu sehen.

Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Linett Wachow – Stefanie Stappenbeck

Otto Garber – Florian Martens

Reddemann – Arnfried Lerche

Sebastian Klöckner – Matthi Faust

Sputnik – Jaecki Schwarz

Dr. Gabriele Simkeit – Eva Sixt

Markus Kramm – Sebastian Hülk

Heiko – Kai Scheve

Manuela – Laura De Boer

Katrin – Samia Chancrin

Eva – Pina Kühr

Mladen – Joan Pascu

Roland – Roland Kukulies

Olga – Karolina Lodyga

Sinem – Lilay Huser

„Ein starkes Team – Erntedank“: Drehort

Bereits seit 1994 ist die Krimi-Reihe rund um das Ermittlerduo bei Fans beliebt. Die Dreharbeiten für die Folge „Erntedank“ fanden bereits im Herbst 2018 in Berlin und Umgebung statt.