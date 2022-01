Das ZDF-Herzkino nimmt die Zuschauer am Sonntagabend mit an die Atlantikküste Frankreichs. Am 23. Januar 2022 läuft der Film „Ein Sommer in der Bretagne“. In der Urlaubsregion könnte Tierärztin Britta, die frisch getrennt ist, einen Neubeginn wagen. Ein Traumhaus hätte sie schon gefunden, allerdings ist sie nicht die einzige, die ein Auge darauf geworfen hat...

Worum geht es in dem Film genau? Welche Schauspieler sind darin Teil vom Cast? Alle Infos zur Handlung, Besetzung, ZDF Mediathek und Drehort gibt es hier in der Übersicht.

„Ein Sommer in der Bretagne“: ZDF-Sendetermine

In der Reihe „Ein Sommer in ...“ geht es dieses Mal in die Bretagne. Es ist bereits die 39. Folge. Ausgestrahlt wird der Herzkino-Film „Ein Sommer in der Bretagne“ am Sonntag, 23. Januar 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF.

„Ein Sommer in der Bretagne“: ZDF-Mediathek

Wer die Ausstrahlung im TV verpasst oder den Liebesfilm schon vorab sehen möchte, hat Glück. Denn es gilt online first: Das Herzkino-Melodram steht zum Stream bereit. „Ein Sommer in der Bretagne“ ist bereits in der ZDF Mediathek verfügbar und bleibt es noch ein Jahr lang bis zum 14.01.2023.

„Ein Sommer in der Bretagne“: Handlung

Tierärztin Britta ist frisch getrennt und offen für einen Neubeginn. In der Bretagne findet sie per Zufall ihr Traumhaus und lernt Yves kennen. Der Fischer will das Haus, das in einem anonymen Bieterverfahren zum Verkauf steht, ebenfalls erwerben. Von der Fischerei allein können er und sein Vater nicht mehr leben. Nun will er sich ein zweites Standbein aufbauen und Ferienwohnungen vermieten. Zunächst findet Yves die Veterinärin eher nervig als nett. Aber mit der Zeit gewinnt sie sein Herz dank ihrer unerschrockenen und positiven Art. Als der Fischer herausfindet, dass sie seine Kontrahentin in dem Bieterverfahren ist, wird er von schweren Gewissensbissen geplagt. Denn Britta hatte ihm anvertraut, wie viel sie bereit ist, für das Haus zu bezahlen, und Yves hat dieses Wissen von sich genutzt. Noch bevor er ihr reinen Wein einschenken kann, erfährt sie von seinem Betrug. Ihre Enttäuschung ist unendlich, das Vertrauen zerstört. Yves sucht verzweifelt nach einem Weg, Britta in der Bretagne zu halten.

Yves (Karim Chérif), bretonischer Fischer, und Britta (Kristin Suckow) wollen dasselbe Haus. Britta für eine Tierarztpraxis, Yves für Ferienapartments. Wird Yves Britta unfair ausstechen?

© Foto: ZDF/Florian Licht

„Ein Sommer in der Bretagne“: Besetzung

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Ein Sommer in der Bretagne“:

Britta – Kristin Suckow

Yves – Karim Chérif

Emanuel – André Jung

Nanette – Brigitte Zeh

Jens – Eric Klotzsch

Nina – Katharina Heyer

George – François Smesny

Florent – Nicolas Garin

„Ein Sommer in der Bretagne“: Drehort

Mit der Reihe „Ein Sommer in...“ nimmt das ZDF die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die Reise von Frauen, die ihr Glück an Sehnsuchtsorten suchen. In „Ein Sommer an der Bretagne“ geht es an den Atlantik im Nordwesten von Frankreich. Gedreht wurde der Film im Sommer 2021 in der Bretagne. Zu sehen sind dabei malerische bretonische Häuser, Fischerdörfer und das Meer an der Atlantikküste.