Die beliebte Filmreihe „Ein Sommer in...“ ist mit einer weiteren Folge im Zweiten zurück: Das ZDF entführt die Zuschauer am Sonntag, 18.06.2023, im Rahmen des „Herzkinos“ an die Algarve. In „Ein Sommer an der Algarve“ möchte sich die Meeresbiologin Dr. Julika eine Auszeit in Portugal gönnen. Dort lernt sie jedoch Simon kennen, der ihr Know-how für ein Projekt zur Renaturalisierung vorgelagerter Riffe braucht. Und dann ist da noch der Surflehrer Miguel, der sich in Julikas Herz geschlichen hat...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Ein Sommer an der Algarve“: ZDF-Sendetermin

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 18.06.2023, entführt die Filmreihe „Ein Sommer in...“ die Zuschauer an die Algarve – mit all ihren bizarren Felsformationen und wunderschönen Stränden. Die Erstausstrahlung war bereits im Jahr 2019. Jetzt läuft der 90-minütige Film erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Ein Sommer an der Algarve“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Ein Sommer an der Algarve“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Ein Sommer an der Algarve“

Die hochbegabte Meeresbiologin Dr. Julika Bergmann, genannt Juli, hat ihren Job und ihre Beziehung in Deutschland gekündigt. Ihr Freund Ansgar hatte sie auch beruflich hintergangen und sich ihre Forschungsergebnisse zu eigen gemacht. Juli hofft, sich bei ihrer Freundin Natalie ein paar Wochen ausruhen zu können. Allerdings kommt ihr beruflicher Ehrgeiz zurück, als sie der Geschäftsmann Simon Grevers auf ihr Spezialgebiet, die Rote Koralle, anspricht. Grevers leitet ein Projekt zur Renaturalisierung vorgelagerter Riffe und braucht Julis Know-how nicht nur, um entsprechende EU-Gelder für sein Projekt zu beantragen. Juli kann es kaum glauben, dass ihr an der wunderschönen Algarve ein beruflicher Neuanfang gelingen soll.

Natalie und der Surflehrer Miguel Silva sind nicht ganz so begeistert von Grevers Projekt. Natalie, weil sie sich um Juli sorgt und der Freundin eine wirkliche Auszeit gönnen würde. Bei Miguel sind es mehr das Projekt und die Absichten Grevers, die er infrage stellt. Für ihn ist Grevers ein Geschäftsmann, der unter dem Deckmantel „Umweltschutz“ seine Gewinnsucht verbirgt. Miguels Warnungen schlägt Juli in den Wind, da der Surflehrer für sie zunächst keine kompetente Größe darstellt. Je näher Juli aber Miguel und Grevers kennenlernt, umso mehr ahnt sie, dass Miguel recht haben könnte.

Und tatsächlich stellt sich heraus, dass Grevers die Renaturalisierung lediglich im eigenen Geschäftsinteresse verfolgt: Es geht nur um die Finanzierung seines gesamten Projekts mit Hotelanlage und Tauchschule. Die Umwelt ist ihm dabei ziemlich egal und dient nur als „Greenwashing“ seiner eigenen Ambitionen. Wieder einmal fühlt sich Juli benutzt und betrogen und steht vor einem möglichen beruflichen Aus. Diesmal wird sie aber nicht weglaufen, sondern sich der Situation stellen – das fordert zumindest ihre Freundin Natalie. Als die Anwältin Riva Rodrigues, die ehemalige Geliebte von Miguel, auch noch ihre Unterstützung zusagt, bilden die drei Frauen ein unschlagbares Trio. Julis erste gewonnene berufliche Schlacht stärkt nicht nur ihr Selbstbewusstsein, sondern ermutigt sie dann auch zur bedingungslosen Liebe.

Julika (Bea Brocks) fühlt sich zwar irgendwie zu Miguel (Giovanni Funiati) hingezogen, respektiert aber seine Beziehung zu Riva (Mona Pirzad), die schon eine Weile mit ihm zusammen ist.

© Foto: ZDF/Pierre Guibert

Die Besetzung von „Ein Sommer an der Algarve“ im Überblick

In der portugiesischen Episode der beliebten „Ein Sommer in...“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Dr. Julika Bergmann – Bea Brocks

Miguel Silva – Giovanni Funiati

Natalie – Caroline Junghanns

Simon Grevers – Matthias Schloo

Riva Rodrigues – Mona Pirzad

Piet – Sanne den Hartogh

Wo wurde „Ein Sommer an der Algarve“ gedreht?

In „Ein Sommer an der Algarve“ steht das Surfer-Milieu der Algarve im Mittelpunkt. Gedreht wurde vom 10. Mai bis zum 6. Juni 2019. Zahlreiche Szenen spielen am Korallenriff vor der Küste des Algarve-Badeorts Armação de Pêra. Die Hauptspielorte des Geschehens sind jedoch eine Surfer-Lodge am Praia do Amado bei Aljezur und ein Wohnhaus am Praia da Ingrina bei Raposeira. Außerdem wurde an der berühmten Felsformation Ponte da Piedada in Lagos für die Liebeskomödie gedreht.