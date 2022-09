Am 7. Spieltag der 3. Liga stehen sich Dynamo Dresden und Borussia Dortmund II gegenüber. Am vergangenen Spieltag gewann Dynamo Dresden das Duell der Absteiger gegen Erzgebirge Aue mit 1:0. Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund wartet seit zwei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis.

Wo wird das Spiel zwischen Dresden und dem BVB II live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Dynamo Dresden vs. Borussia Dortmund II – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, trifft Dynamo Dresden auf Borussia Dortmund II. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, Borussia Dortmund II

: Dynamo Dresden, Borussia Dortmund II Wettbewerb : 3. Liga 2022/23, 7. Spieltag

: 3. Liga 2022/23, 7. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 14.00 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 14.00 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Am vergangenen Spieltag gewann Dynamo Dresden das Duell der Absteiger gegen Erzgebirge Aue.

3. Liga live: Wer überträgt das Spiel zwischen Dresden und dem BVB II im TV?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Borussia Dortmund II wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform MagentaSport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 13.45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund II: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auf der Plattform MagentaSport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Live-Stream: MagentaSport

Dynamo Dresden vs. Borussia Dortmund II: Kosten für Magenta Sport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.