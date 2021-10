Am heutigen Sonntag, 17.10.2021, empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Nürnberg im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der Länderspielpause brauchen die Dresdener unbedingt drei Punkte, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die Sachsen sind derzeit mit 13 Punkten aus neun Spielen Tabellen-Elfter. Der heutige Gegner Nürnberg steht mit zwei Punkten mehr auf Tabellenplatz 5. Größte Herausforderung für die Sachsen wird es, den Abwehrriegel der Nürnberger zu knacken. Die Franken stellen mit bislang nur sieben Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Selbst Spitzenreiter St- Pauli hat schon einen Treffer mehr kassiert.

Dynamo Dresden gegen 1. FC Nürnberg: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg findet am Sonntag, den 17.10.2021, um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SG Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg

: SG Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg Wettbewerb : 2. Bundesliga, 10. Spieltag

: 2. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 17.10.2021, um 13:30 Uhr

: 17.10.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Zugelassene Zuschauer: 16.000 – es gelten die 3G-Regeln

Dresden – Nürnberg: Gibt es eine kostenlose Übertragung der 2. Fußball-Bundesliga im TV und Stream?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg wird leider nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es für die Partie Dynamo gegen Nürnberg auch nicht. Das Spiel kann lediglich bei Sky gestreamt werden, und zwar kostenpflichtig. Free-TV-Bilder nach dem Spiel wird es beim MDR geben. Die Sendung „Sport im Osten“ beginnt 15.35 Uhr und plant laut Programmvorschau Reaktionen zum Spiel Dynamo gegen Nürnberg.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Neben der Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 10. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 21/22

Alle Zweitliga-Spiele am 10. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 15.10.2021, 18:30 Uhr

Samstag, den 16.10.2021, 13:30 Uhr

Karlsruher SC vs. Erzgebirge Aue

1. FC Heidenheim 1846 vs. FC St. Pauli

FC Ingolstadt 04 vs. Holstein Kiel

Samstag, den 16.10.2021, 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Fortuna Düsseldorf

Sonntag, den 17.10.2021, 13:30 Uhr