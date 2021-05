Die neue Comedy-Game-Show „Du musst dich entscheiden“, startet am Mittwoch, 12.05.2021, auf RTL. Dann ist Umdenken angesagt: „Frauen sind die schlechteren Autofahrer“ oder „Bodybuilder können keine Mathe-Genies sein“? Mit diesen Vorurteilen soll endlich Schluss sein.

Die Show stellt gängige Klischees auf den Prüfstand und macht nur den zum Gewinner, der bereit ist umzudenken. Moderiert wird die Sendung von Katrin Bauerfeind.

Wir haben euch alles rund um die Sendetermine, Stream auf TVNow, Moderatorin und Gäste zusammengefasst.

„Du musst dich entscheiden“ RTL: Sendetermine und Sendezeit

Die vierteilige Show wird voraussichtlich vom 12. Mai bis zum 2. Juni 2021 jeweils mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 12.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 19.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 26.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 02.06.2021 um 20:15 Uhr

„Du musst dich entscheiden“: Stream und TVNow

„Du musst dich entscheiden“ wird nicht nur im TV auf RTL gezeigt. Ihr könnt die Show auch im Live-Stream auf TVNow verfolgen. Dort steht sie im Nachhinein auch als Wiederholung zur Verfügung.

„Du musst dich entscheiden“ 2021: Worum geht es?

In der von Katrin Bauerfeind moderierten Show sollen gängige Klischees auf den Prüfstand gestellt werden. Noch immer bestimmen Vorurteile das Denken vieler Menschen, doch inwiefern treffen sie im Jahr 2021 noch tatsächlich zu? Mario Barth und Jürgen Vogel stellen sich der Herausforderung dies herauszufinden. Bei ungewöhnlichen Duellen sind Instinkt, Menschenkenntnis und Mut gefragt. Denn nur wer sich vom üblichen Klischeedenken verabschiedet, kann am Ende die Nase vorn haben.

Für jedes Spiel dürfen sich die beiden jeweils einen von fünf Gästen als Unterstützung aussuchen. Infos zu den Personen gibt es keine, das heißt, sie müssen anhand des Aussehens und weniger Tipps entscheiden, wer ihnen bei welcher Aufgabe hilfreich sein könnte.

„Du musst dich entscheiden“: Moderatorin Katrin Bauerfeind

Katrin Bauerfeind wurde in Aalen geboren und ist bekannt als Journalistin, Moderatorin, Autorin und Schauspielerin. Sie studierte Technikjournalismus an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. In dieser Zeit wurde sie auch Moderatorin der Internet-Sendung „Ehrensenf“. Später erhielt sie dafür den „New Media Award“ und ergatterte sich Auftritte bei „TV total“ und in der „Harald Schmidt Show“. Seit 2019 ist sie in der Hauptrolle der Joyn-Serie „Frau Jordan stellt gleich“ zu sehen.

Bauerfeind hat ihren eigenen Podcast „Frau Bauerfeind hat Fragen“, ist aber immer wieder zu Gast bei Kollegen. Mit Jan Böhmermann und Olli Schulz ist sie befreundet und war bereits mehrfach bei „Fest & Flauschig“ zu hören.

„Du musst dich entscheiden“ 2021: Die Duellanten

Wer ist bereit umzudenken? Mario Barth tritt gegen seinen Freund und Kollgen Jürgen Vogel zu einem außergewöhnlichen und unterhaltsamen Duell an, bei dem Instinkt, Menschenkenntnis und Mut gefragt sind.

Mario Barth

Comedian Mario Barth sorgt mit seiner Berliner Schnauze und frechen Sprüchen für so manchen Lacher. 2008 stellte er einen Weltrekord auf: Barth füllte das Berliner Olympiastadion mit 70.000 Zuschauern. Seit 2013 ist Barth in der Show „Mario Barth deckt auf“ zu sehen. Dort behandelt er hauptsächlich Themen von angeblicher Steuerverschwendung, die entweder Barth selbst präsentiert oder von einem seiner prominente Gäste gezeigt werden. Sein Privatleben hält Mario Barth geheim.

Jürgen Vogel

Jürgen Vogel ist ein deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Sänger. Er erhielt mehrere Auszeichnungen wie den Bayerischen Filmpreis, den Adolf-Grimme Preis und die Goldene Kamera. Mit seiner Ehefrau Madeleine Sommerfeld hat er vier Kinder.