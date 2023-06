„Deutschland sucht den Superstar“ angekündigt worden war, geht die Castingshow auf RTL 2024 doch weiter. Noch ist es eine Weile hin, bis die neue Staffel ausgestrahlt wird. Die Fans fragen sich aber schon jetzt, wer in der Jury sitzen wird. Nachdem zunächst das Ende vonangekündigt worden war, geht die Castingshow auf RTLdoch weiter. Noch ist es eine Weile hin, bis die neue Staffel ausgestrahlt wird. Die Fans fragen sich aber schon jetzt, wer in dersitzen wird. Zwei Mitglieder am Pult sind schon bekannt.

Wer ist dabei? Woher kennt man die Jury-Mitglieder? Wir verraten euch, wer die Juroren von Staffel 21 sind.

Pietro Lombardi wieder am Start ist. „Er ist Juror, mein Bruder und eins kann ich sagen: Auch nächstes Jahr ist er wieder neben mir in der Jury, weil wir ein Team sind“, soll er geschwärmt haben. Ein offizielles Statement von RTL steht allerdings noch aus. Nach einem Jahr Pause feierte Dieter Bohlen in der Jubiläumsstaffel sein Comeback. Und auch 2024 wird er wieder am Pult sitzen. Laut „Bild“ hat er außerdem bei einem Konzert angekündigt, dass auchwieder am Start ist. „Er ist Juror, mein Bruder und eins kann ich sagen: Auch nächstes Jahr ist er wieder neben mir in der Jury, weil wir einsind“, soll er geschwärmt haben. Ein offizielles Statement von RTL steht allerdings noch aus.

kann ich nicht weitermachen.“ Zu Leony ist derzeit noch nichts bekannt. Und wie sieht es mit Katja Krasavice und Leony aus? Nach dem Finale der Jubiläumsstaffel hat die Rapperin mächtig gegen den Poptitan ausgeteilt. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ erklärte sie: „Ich stehe für Werte. Und die vertrete ich. In der Konstellation mit DieterZu Leony ist derzeit noch nichts bekannt.

Nachdem der Poptitan in der 20. Staffel sein Comeback gefeiert hat, wird er auch 2024 wieder am Start sein. In den 1980er-Jahren wurde er zusammen mit Thomas Anders bekannt. Als Modern Talking veröffentlichte das Duo einige internationale Hits, wie beispielsweise „You’re My Heart, You’re My Soul“ oder „Cheri, Cheri Lady“. 1987 trennten sich die beiden im Streit. Seit Beginn der Sendung sitzt Dieter Bohlen in der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und schreibt sowie produziert die Gewinnersongs.

Der Poptitan Dieter Bohlen wird auch 2024 wieder in der Jury von DSDS sitzen.

© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Zur 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es gleich mehrere Wiedersehen mit alten Bekannten: Pietro Lombardi wird ebenfalls als Juror zu DSDS zurückkehren. Der Gewinner von Staffel 8 saß bereits 2019, 2020 und 2023 neben Dieter Bohlen am Jury-Pult.

Der Karlsruher gewann 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Später nahm er noch an weiteren TV-Shows teil, wie beispielsweise „Schlag den Star“ oder „Catch!“. Bekannt ist er außerdem aufgrund seiner Beziehung zu Sarah Engels. Die beiden haben ein gemeinsames Kind, sind mittlerweile jedoch geschieden. Mit Laura Maria Rypa hat er ebenfalls ein Kind.