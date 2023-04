„Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL. Zehn Kandidaten und Kandidatinnen kämpften darin noch um den Sieg von Staffel 18. Zum ersten Mal traten sie auf die große Bühne und sangen live vor der Schon bald steht der nächste Superstar Deutschlands fest: Am Samstag, 01.04.2023, lief die erste Live-Show vonauf RTL.undkämpften darin noch um den Sieg von Staffel 18. Zum ersten Mal traten sie auf die große Bühne und sangen live vor der Jury , den Zuschauern und zahlreichen Special Guests aus früheren Staffeln. Doch nicht für alle Talente geht die Reise weiter – zwei von ihnen mussten gehen.

Wer ist rausgeflogen? Wer hat genügend Stimmen bekommen und darf somit weiter vom Titel Superstar träumen? Wir haben euch den Überblick zu den aktuellen Sängerinnen und Sängern von DSDS 2023.

DSDS 2023: Wer ist raus?

Nach den Castings zogen 40 Talente in die Recalls ein. Doch in jeder Folge flogen Kandidaten und Kandidatinnen raus. Zehn von ihnen schafften es in die Live-Shows. Jetzt entscheiden die Zuschauer, wer überzeugt und wer nicht.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier im Überblick:

Exits – Live-Show 1

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Rose Ndumba (23) aus Essen

Exits – Recall 6

Rose Ndumba (23) aus Essen (kam dann als Nachrück-Kandidatin weiter)

Felix Gleixner (26) aus Amberg

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz)

Exits – Recall 5

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe

Jill Lange (22) aus Römerstein

Jaden Fischer (17) aus Bocholt

Exits – Recall 4

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf

Isa Berisha (22) aus Salzgitter

Olga Levit (29) aus Berlin

Sidan Yilmaz (22) aus Altenholz

Exits – Recall 3

Adriano Pecoraro (21) aus Neuwied

Andrea Renzullo (26) aus Hamm

Nikolaos Simediriadis (23) aus Werther

Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München

Exits – Recall 2

Clara Stampf (21) aus Frankfurt (freiwillig)

Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein

Melino Winterstein (23) aus Ingenheim

Riccardo Colo (22) aus Wuppertal

Exits – Recall 1

Jana Milena Eßer (23) aus Eberau (Österreich) – nach Wackler-Duell

Sascha Wilhelm (29) aus Aach – nach Wackler-Duell

Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg

Julian Hildebrandt (27) aus Xanten

Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach

Lea Bill (19) aus Grevenbroich

Lukas Becker (22) aus Bonn

Nico Grund (29) aus Köln

Olivia Reichert (21) aus München

Svenja Plaumann (22) aus Duisburg

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

Vivien Ververgaert (28) aus Weeze

Diese acht Kandidaten sind in der zweiten Live-Show dabei

Acht Kandidaten und Kandidatinnen kamen nach dem Voting in Live-Show 1 ihrem Traum ein Stück näher gekommen. Sie haben nicht nur kamen nach dem Voting in Live-Show 1 ihrem Traum ein Stück näher gekommen. Sie haben nicht nur Dieter Bohlen , Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony von sich überzeugt, sondern vor allem auch die Zuschauer. Somit dürfen sie in der zweiten Live-Show ihr Talent weiter unter Beweis stellen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier im Überblick: