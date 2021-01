Die verrücktesten Kandidaten, derbe Sprüche von Dieter Bohlen und große Talente: Das Konzept von „Deutschland sucht den Superstar“ hat sich bewährt. Die RTL-Castingshow geht in die 18. Runde. Ab Dienstag, 05.01.2021, geht eine neue Jury auf die Suche nach den besten Stimmen Deutschlands.

Wann DSDS 2021 ausgestrahlt wird, wo ihr die Folgen im Stream findet und weitere Infos zur Staffel findet ihr in dieser Übersicht zur Ausstrahlung.

DSDS 2021 Ausstrahlung: Start, Sendetermine und Sendezeit

Die insgesamt 22 Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ laufen ab dem 5. Januar auf RTL. Sie werden immer dienstags und samstags jeweils zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Erstmalig können DSDS-Fans die Show auch schon vorab sehen. Folge 1 ist bereits seit dem 2. Januar auf TVNow verfügbar. Nach der Ausstrahlung der jeweiligen TV-Folge steht die nächste Folge dann immer schon auf dem Streamingdienst zum Abruf bereit.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 05.01.2021

Folge 2: 09.01.2021

Folge 3: 13.01.2021

Folge 4: 16.01.2021

Folge 5: 20.01.2021

Folge 6: 23.01.2021

Folge 7: 27.01.2021

Folge 8. 30.01.2021

Folge 9: 03.02.2021

Folge 10: 06.02.2021

Folge 11: 10.02.2021

Folge 12: 13.02.2021

Folge 13: 17.02.2021

Folge 14: 20.02.2021

Folge 15: 24.02.2021

Folge 16: 27.03.2021

Folge 17: 03.03.2021

Folge 18: 06.03.2021

Folge 19: 10.03.2021

Folge 20: 13.03.2021

Halbfinale: 20.03.2021

Finale: 27.03.2021

Während der ersten 13 Folgen können sich die Zuschauer auf die Castings freuen, die dieses Jahr auf einem Schiff stattfinden. Danach werden sieben Recall-Folgen ausgestrahlt. Der Top-44 Recall findet in Schloss Bronnbach in Wertheim statt. Der Auslands-Recall führt die besten 27 Kandidaten nach Mykonos. Dort entscheidet sich, wer ins Halbfinale einziehen darf.

Ab dem Halbfinale stimmen die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting für ihre Favoriten ab und entscheiden so über den Ausgang der Show. Das Live-Halbfinale und das Live-Finale finden beide in der Turbinenhalle in Duisburg statt.

DSDS 2021 Stream: Ganze Folgen auf TV Now

Neben der Ausstrahlung im TV kann DSDS 2021 auch zeitgleich im Live-Stream von TV Now verfolgt werden. Dort stehen die Folgen auch nach der Ausstrahlung zu jedem beliebigen Zeitpunkt als Wiederholung zur Verfügung.

Fans der Castingshow können sich neben der aktuellen Staffel auch alle weiteren bisher produzierten Folgen auf TV Now ansehen. Um einen Zugriff auf die Gesamtzahl der Folgen zu haben, wird jedoch ein Premium-Account benötigt.

DSDS 2021: Wer sitzt in der Jury?

In der Jury der 18. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen neben Chefjuror Dieter Bohlen die Schlagersängerin Maite Kelly, der Sänger und Teeniestar Mike Singer und Schlagersänger Michael Wendler, letzterer allerdings nur in den 13 Casting-Folgen. Noch während der Dreharbeiten zur neuen Staffel verkündete Michael Wendler Anfang Oktober 2020 in einem Instagram-Video seinen Ausstieg aus der Jury, kritisierte die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und warf den Medien Gleichschaltung vor. RTL distanzierte sich daraufhin von ihm und die Jury machte ab dem Recall zu dritt weiter.

„Deutschland sucht den Superstar“: Die bisherigen Gewinner

Seit November 2002 läuft DSDS auf RTL. Diese Kandidaten sind die bisherigen Gewinner der Show:

Alexander Klaws (2003)

Elli Erl (2004)

Tobias Regner (2006)

Mark Medlock (2007)

Thomas Godoj (2008)

Daniel Schuhmacher (2009)

Mehrzad Marashi (2010)

Pietro Lombardi (2011)

Luca Hänni (2012)

Beatrice Egli (2013)

Aneta Sablik (2014)

Severino Seeger (2015)

Prince Damien (2016)

Alphonso Williams (2017)

Marie Wegener (2018)