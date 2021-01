Heute Abend geht die „Dschungelshow“ 2021 auf RTL weiter. Für die Kandidaten wird der Kampf um die Teilnahme am nächsten „Dschungelcamp“ von Show zu Show härter. Was sie in Folge 3 am 17.01.2021 erwartet, lest ihr in unserem Vorbericht.

In „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ stellen sich die Promi-Teilnehmer zwei Wochen lang verschiedenen Prüfungen. Das große Ziel: das „Goldene Ticket“, das die Teilnahme an der Jubiläumsstaffel 2022 bedeutet.

Folge 3 der „Dschungelshow“ heute am 17. Januar 2021

Wie in jeder Folge der 15-teiligen Show begrüßen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch am Sonntagabend ehemalige Kandidaten des „Dschungelcamps“ als Talkgäste im Studio.

In Folge 3 blickt das Moderatoren-Duo gemeinsam mit Ross Antony, Isabel Edvardsson, Barbara Engel und Michaela Schaffrath zurück auf Staffel 3.

Für die aktuellen Teilnehmer wird es weniger gemütlich. Auf sie wartet eine harte Prüfung, die wie immer von Dr. Bob betreut wird.

Nachdem die Kandidaten in der gestrigen Dschungelprüfung keinen einzigen Stern erspielen konnten, bleibt es spannend, ob sie die Herausforderungen heute besser meistern werden.

Heute Abend entscheidet das Zuschauervoting, welche zwei Kandidaten in das Halbfinale der Dschungelshow kommen. Das aktuelle Zwischenranking platziert Zoe Saip auf dem letzten Platz, was bedeuten würde, dass sie nicht im Halbfinale dabei ist, während Maik Heiter und Frank Fussbroich weiterkommen. Dieser Zwischenstand kann sich jedoch heute Abend nochmals ändern. Es bleibt also spannend.

Die Teilnehmer der „Dschungelshow“ 2021

Die Übertragung der „Dschungelshow“ 2021

Dr. Bob in der „Dschungelshow“ 2021