Die „Dschungelshow“ 2021 auf RTL ist schon voll im Gange. An Tag 4 des „Dschungelcamp“-Ersatzes ziehen drei neue Kandidaten in das Tiny House der Show. Auf sie wartet heute direkt die erste Prüfung im Kampf um das „Goldene Ticket“.

Außerdem begrüßen die Moderatoren auch am 18.01.2021 ehemalige Teilnehmer, um mit ihnen über die vergangenen Staffeln zu sprechen. Die Zuschauer müssen sich allerdings etwas gedulden: Aufgrund eines erneuten RTL Aktuell Spezials zur Corona-Krise startet die „Dschungelshow“ erst um 22:30 Uhr.

Vorschau Folge 4: Kandidaten-Wechsel am 18.01.2021

Insgesamt kämpfen zwölf Kandidaten in der „Dschungelshow“ um die Teilnahme an der Jubiläumsstaffel des „Dschungelcamps“ im nächsten Jahr. Doch die Teilnehmer ziehen zunächst immer nur zu dritt in ein 18 Quadratmeter großes (oder eher kleines) Tiny House. Drei Tage lang auf engstem Raum und Prüfungen, die sie an ihre Grenzen bringen – ab Folge 4 trifft das drei neue Kandidaten. Nach Zoe Saip, Mike Heiter und dem ausgeschiedenen Frank Fussbroich sind von Folge 4 bis Folge 6 diese drei Promis zu sehen: Bea Fiedler, Lydia Kelovitz und Lars Tönsfeuerborn.

Georgina Fleur, Olivia Jones und Iris Klein als Studiogäste

Wie in jeder Show begrüßen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch am Montagabend wieder ehemalige Dschungel-Kandidaten bei sich im Studio. Am 18.01.2021 sind Georgina Fleur, Olivia Jones und Iris Klein zu Gast in der Show.

Sie waren in Staffel 7 dabei und blicken gemeinsam mit den Moderatoren auf ihr Australien-Abenteuer 2013 zurück. Besonders Skandal-Nudel Georgina Fleur dürfte heute Abend für Unterhaltung sorgen. Zuletzt war sie im „Sommerhaus der Stars“ dabei und flog nach nur einer Folge mit ihrem damaligen Partner raus. Bei der Wiedersehensshow nahm sie kein Blatt vor den Mund...

Darüber hinaus ist natürlich auch in der vierten Live-Show Dr. Bob dabei. Er wird die Kandidaten bei ihrer ersten „Dschungel-Prüfung-Tauglichkeitsprüfung“ betreuen.

