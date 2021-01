Die Kandidaten der „Dschungelshow“ 2021 stehen in den Startlöchern. Ab dem 15. Januar kämpfen sie auf RTL um das „Goldene Ticket“ fürs „Dschungelcamp“ nächstes Jahr. Zu den Teilnehmern gehört auch Xenia von Sachsen.

Wer ist die Prinzessin? Was hat sie mit „Atemlos“ zu tun und woher kennt TV-Deutschland sie? Wir stellen euch Xenia von Sachsen im Porträt vor.

Wer ist Xenia von Sachsen? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Die Prinzessin war sieben Jahre lang mit Rajab Hassan liiert, im Januar 20217 trennte sich das Paar. Die beiden wurden im April 2015 Eltern des gemeinsamen Sohnes Taro.

Xenia von Sachsen ist Sängerin und Autorin. 2004 gründete sie die Band Expensive Surprise. Sie schrieb mehrere Kolumnen für die Mallorca Zeitung und veröffentlichte 2011 ihre Autobiographie „Xenia – Aus dem Leben einer Prinzessin im 21. Jahrhundert“.

Nach Auftritten mit ihrer Band bei der ProSieben-Shownahm Xenia von Sachsen 2005 an der Showteil. Zusammen mit ihrem damaligen Partner Rajab Hassan gewann Xenia von Sachsen2016. Im selben Jahr nahm sie an „Deutschland tanzt“ für Sachsen teil. Aktuell sieht man die Prinzessin noch gemeinsam mit ihrer besten Freundin in der TVNow-Show „Couple Challenge“ , bei der die Kandidaten gemeinsam mehrere Aufgaben bewältigen müssen.