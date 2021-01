„Dschungelcamp“-Ersatz Kandidaten-Konstellation sicher auch 2021 turbulent zugehen. Sam Dylan ist einer der Promis im neuen Format von RTL. Er rückte für die ursprünglich engagierte Teilnehmerin Nina Queer nach, die der Sender kurz vor der Show wegen Rassismus-Vorwürfen rauswarf. Beim diesjährigen-Ersatz „Die große Dschungelshow“ wird es dank der bunten-Konstellation sicher auchturbulent zugehen.ist einer der Promis im neuen Format von. Er rückte für die ursprünglich engagierte Teilnehmerin Nina Queer nach, die der Sender kurz vor der Show wegen Rassismus-Vorwürfen rauswarf.

Wir stellen euch Sam Dylan im Porträt vor.

Steckbrief: Name, Alter, Rafi

Wer ist Sam Dylan? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Sam Dylan

Alter: 29

Geburtstag: 07. Februar 1991

Sternzeichen: Wasserman

Geburtsort: Cloppenburg

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Partner: Rafi Rachek

Instagram: houseofdylan

Ausbildung und Werdegang von Sam Dylan

Aufgewachsen ist Sam in Cloppenburg und hat dort auch eine Ausbildung im Marketing abgeschlossen. Seit 2017 wohnt er in Köln und startete dort seine TV-Karriere.

„Prince Charming“ und „Promiboxen“: Sam Dylan im TV

2019 nahm Dylan an der ersten Staffel von „Prince Charming“ teil, aus der er in der fünften Folge freiwillig ausstieg. Im Dezember 2019 machte er im Showfinale des Bachelor-Spin-Offs „Bachelor in Paradise“ die Liebe zum Kandidaten Rafi Rachek öffentlich. Dieser outete sich zuvor in der Show als homosexuell.

Zuletzt war Dylan bei „Kampf der Realitystars“ und beim „Sat.1 Promiboxen“ zu sehen.

Sam Dylan auf Instagram und sein Podcast

Instagram stetig. Vor dem Start der „Dschungelshow“ folgen ihm rund 186.000 Fans. Dylan ist erfolgreicher Influencer und unterhält seine Follower auf seinem Instagram-Account houseofdylan . Seit seiner ersten TV-Show wächst Dylans Follower-Zahl aufstetig. Vor dem Start der „Dschungelshow“ folgen ihm rund

Podcast. In „ Außerdem hat der 29-Jährige einen eigenen. In „ Trashgeflüster “ bespricht er brisante Themen mit weiteren B-Promis. Dazu schreibt er selbst: „Anhören nur auf eigene Gefahr!!!“

Diese Kandidaten sind außerdem in der „Dschungelshow“ dabei:

Lars Tönsfeuerborn

Zoe Saip

Djamila Rowe

Xenia von Sachsen

Filip Pavlovic