Wenn die „Dschungelshow“ 2021 startet, ist er natürlich mit dabei: Filip Pavlovic. Der einstige „Bachelorette“-Kandidat ließ in den vergangenen Jahren kaum ein Reality-Format aus. Wenig verwunderlich also, dass er jetzt das „Goldene Ticket“ ins „Dschungelcamp“ 2022 ergattern will.

Doch wer ist der junge Mann, der regelmäßig im TV zu sehen ist? Wir stellen euch Filip Pavlovic im Porträt vor.

Steckbrief: Alter, Geburtstag, Größe

Wer ist Filip Pavlovic? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name: Filip Pavlovic

Alter: 26

Geburtstag: 21.06.1994

Geburtsort: Hamburg

Größe: 182cm

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf und Firma von Filip Pavlovic

Filip Pavlovic sagt selbst über sich, dass er in seinem Leben nicht immer alles richtig gemacht hat. Zwei Ausbildungen hatte er bereits abgebrochen: KFZ-Mechatroniker und Glaser. Auch das duale Studium als Fitnesstrainer im Anschluss beendete er nicht. Er stieg später in die Reinigungsfirma seiner Mutter ein, die er mittlerweile gemeinsam mit ihr leitet.

„Bachelorette“ bis „Promiboxen“: Filip Pavlovic im TV

Filip Pavlovic ist durch seine Teilnahme an „Die Bachelorette“ 2018 bekannt geworden. Damals konnte er das Herz von Nadine Klein nicht gewinnen, doch immerhin startete er anschließend im Reality-TV durch.

Ein Jahr später war er Kandidat bei „Bachelor in Paradise“, dann nahm er an „Like Me I’m Famous“ teil.

Zuletzt sah man Pavlovic beim „Sat.1 Promiboxen“ dabei, wo er gegen Ex-„Bachelor“ Paul Janke antrat und nach nur einer Runde gewann.

Filip Pavlovic auf Instagram

Filip Pavlovic ist in den sozialen Netzwerken erfolgreich und man kann ihn mit seinen mehr als 82.000 Followern auf Instagram gewiss als Influencer bezeichnen. Schon vor dem Start der RTL-Show zeigt er sich im Dschungelfieber.

