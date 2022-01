In diesem Jahr feiert das „Dschungelcamp“ Jubiläum: Bereits zum 15. Mal wagen sich prominente Teilnehmer in den berühmten Dschungel. 2022 bedeutet das Corona-bedingt jedoch Südafrika statt Australien. Trotzdem darf einer nicht fehlen: Dr. Bob. Der beliebte Doc ist längst Kult und sorgt Jahr für Jahr dafür, dass den Kandidaten bei den Dschungelprüfungen nichts passiert.

Doch wer ist Robert McCarron eigentlich? Hat er Frau und Kinder? Wo wohnt er? Hat er Instagram? Wir haben euch in diesem Porträt alle Infos zu Dr. Bob zusammengefasst.

Dr. Bob Steckbrief: Alter, Geburtstag, Instagram

Die Fakten zu Dr. Bob im Überblick:

Name: Robert „Bob“ McCarron

Robert „Bob“ McCarron Alter: 71 Jahre

71 Jahre Geburtstag: Juli 1950

Juli 1950 Geburtsort: Hammersmith, London, England

Hammersmith, London, England Staatsangehörigkeit: Australien

Australien Wohnort: nahe Sydney

nahe Sydney Beruf: Spezialeffektkünstler, Maskenbildner, Rettungssanitäter

Spezialeffektkünstler, Maskenbildner, Rettungssanitäter Ehefrau: Annie

Annie Kinder: Tochter

Tochter Instagram: dr_bob_offical_account

Dr. Bob: Frau und Kinder

Dr. Bob hat eine Partnerin an seiner Seite: Mit seiner Frau Annie lebt er etwa eine Stunde von Sydney entfernt. Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor rund 31 Jahren, verliebt haben sie sich aber erst 16 Jahre später, erklärte Dr. Bob einst in einem gemeinsamen Interview mit „Bild“. „Er ist ein wunderbarer Mensch und er kümmert sich sehr. Was ich an ihm am meisten bewundere, ist, dass er so ausgeglichen ist“, schwärmte seine Frau von ihm. Weiter erzählte sie über ihren Mann: „Er regt sich nicht auf oder ist gereizt. Er ist extrem verlässlich. Viele Leute kommen zu ihm und wollen seinen Rat. Er ist der Mann, zu dem unsere Freunde gehen, wenn sie ein Problem haben.“ Sie habe nicht gewusst, dass er so berühmt sei, bis sie zusammen nach Deutschland gereist seien.

Dr. Bob hat auch eine Tochter, wie durch einen Instagram-Post anlässlich seines Geburtstags klar wurde. Ob sie von seiner Frau Annie stammt und ob sie sein einziges Kind ist, ist leider nicht bekannt.

Dr. Bob Wohnort: So lebt Bob McCarron in Australien

Dass Dr. Bob ein Händchen für (gefährliche) Tiere hat, ist nach all den Jahren im Dschungel bekannt. Aber auch privat ist der 71-Jährige gerne von Tieren umgeben. Im RTL-Interview hat er verraten, wo und wie er in Austalien lebt: „Ich lebe in einem kleinen Dorf in Australien auf 13 Morgen Land, neben einem Fluss und mit vielen Wildtieren wie Wallabys, Kängurus, Wombats, Schlangen und einer großen Anzahl von Vögeln in meiner Umgebung.“

Ausreichend Platz also, um sich noch immer fit zu halten. Täglich macht der Doc eine Stunde Sport und praktiziert auch japanisches Bogenschießen.

„Dschungelcamp“ Dr. Bob: Beruf und Karriere

Bob McCarron begann seine Karriere 1977 als Maskenbildner bei einer australischen Show. In den darauffolgenden Jahren wirkte er an den Spezialeffekten verschiedener Filme wie etwa „Just Out of Reach“ und „Mad Max II – Der Vollstrecker“ mit. 1992 stellte er als Maskenbildner Prothesen für den Horrorfilm „Braindead“ von Peter Jackson her. Ein Jahr später war er in diesem Bereich im Film „Das Piano“ zuständig. 1999 war er Spezialeffekt-Maskenbildner im Actionfilm „Matrix“. Seit vielen Jahren ist er zudem bei „Das Phantom der Oper“ dabei. McCarron wurde mehrfach für seine Spezialeffekte nominiert und ausgezeichnet.

McCarron hat Abschlüsse in Waldbiologie, Krankenpflege und Notfallmedizin, was im Englischen oft als Paramedic bezeichnet wird. Bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney im Jahr 2000 war Dr. Bob der medizinische Leiter der Eröffnungs- und Abschlussfeier. Er sagt über seine Tätigkeiten: „Ich liebe beide Jobs.“

2004 engagierte sich Robert McCarron nach der Tsunami-Katastrophe sechs Wochen lang ehrenamtlich und erhielt dafür die Medal of the Honor of Australia. Dabei handelt es sich um einen Orden, den Elisabeth II. als Königin von Australien am 14. Februar 1975 zur Würdigung von Australiens Bürgern und anderen Personen für außerordentliche Dienste eingeführt hatte.

Dr. Bob im „Dschungelcamp“

Seit 2004 ist McCarron als Dr. Bob bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie seit 2002 beim britischen Original „I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!“ zu sehen und steht den Promis bei ihren Prüfungen bei. Auch bei der Special-Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ war er als Experte mit von der Partie. Anfang 2020 bekam er mit „Dr. Bob’s Australien“ sogar seine eigene Show, in der er Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Thorsten Legat seine Heimat zeigte.

Im RTL-Interview hat er auch verraten, was in 14 Staffeln sein Highlight war: „Der Dschungelkönig 2020 Prince Damien. Er war von Anfang an fantastisch.“ Ob er unter den Teilnehmern der Jubiläumsstaffel einen neuen Liebling entdeckt, wird sich zeigen...

„Dschungelcamp“ 2022: Dr. Bob ist nach Südafrika geflogen