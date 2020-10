Walisischer Wald statt australischem Dschungel - für die Kandidaten vom „Dschungelcamp“ 2021 wird alles anders werden. Denn aufgrund von Corona werden sie in der 15. Staffel der RTL-Show völlig andere Bedingungen haben als ihre Vorgänger. Das Format wird erstmals in Abergale in Wales gedreht.

Die große Frage ist natürlich: Wer zieht ins „Dschungelcamp“ 2021? Die ersten drei Kandidatinnen sollen feststehen. Wie die „Bild“ erfahren hat, sollen drei Blondinen im Januar für „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nach Wales fliegen.

„Dschungelcamp“ 2021 Teilnehmer: Drei Blondinen für Wales?

Lisha Savage

Youtuberin Lisha laut der Zeitung ins Schloss Gwrych Castle bei Abergale gehen. Aktuell mischt sie auf RTL noch „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 auf. Doch im Januar soll es für dielaut der Zeitung ins Schloss Gwrych Castle bei Abergale gehen.

Die 33-Jährige hat angeblich bereits in einer internen Whatsapp-Gruppe über ihr neues Engagement gesprochen. Doch sie soll laut „Bild“ zeitgleich über zwei Formate verhandeln.

Tina Ruland

Schauspielerin Tina Ruland soll ebenfalls zu den Kandidaten 2021 gehören. Die 53-Jährige wurde einst an der Seite von Til Schweiger in „Manta, Manta“ bekannt. Sie drehte zahlreiche Filme und Serien, doch zuletzt war es ruhig um die zweifache Mutter. Das könnte sich wohl ab Januar wieder ändern...

Claudia Effenberg

Die dritte Blondine im Bunde hat bereits Reality-Show-Erfahrung in einem ähnlichen Format gesammelt: Claudia Effenberg soll sieben Jahre nach ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ in den walisischen Dschungel ziehen. Die Ehefrau von Stefan Effenberg war bereits 2015 im Gespräch. Jetzt soll es laut „Bild“ soweit sein.

Bestätigt haben diese Spekulationen übrigens weder RTL noch die drei Damen.

„Dschungelcamp“ 2021 in Wales: Wer ist dabei?

Die Gerüchteküche brodelt ganz offensichtlich schon Monate vor dem Start. Es kursieren bereits einige Namen. Wir haben angebliche bzw. potenzielle Kandidaten aufgelistet:

Lucas Cordalis

Verschiedene Medien haben es berichtet: Lucas Cordalis soll ebenfalls als Kandidat der 15. Staffel feststehen. Laut „Bild“ soll der Mann von Daniela Katzenberger bereits den Vertrag für die Teilnahme unterschrieben haben.

Laura Müller

Geht Michael Wendlers Ehefrau Laura Müller 2021 ins Camp nach Wales? Bereits im vergangenen Jahr stand sie ganz oben auf der Wunschliste der Show-Fans. Doch dann zog stattdessen Wendlers Ex Claudia Norberg ein. RTL müsste Laura wohl eine deftige Gage hinblättern...

Werner Hansch

Werner nach Wales? Gut möglich! Der 82-Jährige hat dieses Jahr bereits die Krone bei „Promi Big Brother“ abgeräumt und ist der älteste Reality-Show-Gewinner aller Zeiten. Die Siegesprämie vom 100.000 Euro hatte er bitter nötig, denn durch seine Spielsucht hat er hohe Schulden angehäuft. Eine zweite Finanzspritze durch einen TV-Auftritt könnte also nicht schaden.

Michael Wendler

Gibt der Wendler sein Dschungelcamp-Comeback? Nach seinem kurzen Auftritt von 2014 im Dschungel würden ihn viele Fans gerne zusammen mit Ehefrau Laura in Wales sehen. Bereits im „Sommerhaus der Stars“ sorgte das Paar mit wilden Fummeleien für Furore...

Claudia Obert