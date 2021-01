Wenn die Promis auf RTL im australischen Dschungel die verrücktesten Aufgaben absolvierten, war er immer dabei: Die Rede ist von Dr. Bob. Obwohl es 2021 aufgrund von Corona kein klassisches „Dschungelcamp“ gibt, müssen die Zuschauer nicht auf den 70-Jährigen verzichten: Robert McCarron ist fester Bestandteil des Ersatz-Formates „Dschungelshow“, die am Freitag, 15.01.2021, startet.

Doch wer ist der beliebte TV-Doc eigentlich? Wir haben euch alle Infos zu Dr. Bob zusammengefasst.

Dr. Bob Steckbrief: Alter, Geburtstag, Herkunft

Die Fakten zu Dr. Bob im Überblick:

Name: Robert „Bob“ McCarron

Alter: 70 Jahre

Geburtstag: Juli 1950

Geburtsort: Hammersmith, London, England

Staatsangehörigkeit: Australien

Beruf: Spezialeffektkünstler, Maskenbildner, Paramedic

„Dschungelcamp“ Dr. Bob: Beruf und Karriere

Bob McCarron begann seine Karriere 1977 als Maskenbildner bei einer australischen Show. In den darauffolgenden Jahren wirkte er an den Spezialeffekten verschiedener Filme wie etwa „Just Out of Reach“ und „Mad Max II – Der Vollstrecker“ mit. 1992 stellte er als Maskenbildner Prothesen für den Horrorfilm „Braindead“ von Peter Jackson her. Ein Jahr später war er in diesem Bereich im Film „Das Piano“ zuständig. 1999 war er Spezialeffekt-Maskenbildner im Actionfilm „Matrix“. McCarron wurde mehrfach für seine Spezialeffekte nominiert und ausgezeichnet.

McCarron hat Abschlüsse in Waldbiologie, Krankenpflege und Notfallmedizin, was im Englischen oft als Paramedic bezeichnet wird. Bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney im Jahr 2000 war Dr. Bob der medizinische Leiter der Eröffnungs- und Abschlussfeier.

2004 engagierte sich Robert McCarron nach der Tsunami-Katastrophe sechs Wochen lang ehrenamtlich und erhielt dafür die Medal of the Honor of Australia. Dabei handelt es sich um einen Orden, den Elisabeth II. als Königin von Australien am 14. Februar 1975 zur Würdigung von Australiens Bürgern und anderen Personen für außerordentliche Dienste eingeführt hatte.

Dr. Bob im „Dschungelcamp“

Seit 2004 ist McCarron als Dr. Bob bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie seit 2002 beim britischen Original „I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!“ zu sehen und steht den Promis bei ihren Prüfungen bei. Auch bei der Special-Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ war er als Experte mit von der Partie. Anfang 2020 bekam er mit „Dr. Bob’s Australien“ sogar seine eigene Show, in der er Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Thorsten Legat seine Heimat zeigte.

Youtube Dr. Bob sagt Danke

Dr. Bob als Teil der „Dschungelshow“ 2021

Wenige Tage vor dem Start der „Dschungelshow“ ist Dr. Bob in Deutschland gelandet. Der amtierende Dschungelkönig Prince Damien empfing den Publikumsliebling am Flughafen in Köln. Dass sich RTL ein Ersatz-Format für das herkömmliche „Dschungelcamp“ ausgedacht hat, findet der 70-Jährige super: „Eine wundervolle Idee!“ Dafür wäre er sogar mit dem Schlauchboot hergerudert, scherzt er. Dabei war seine Anreise ohnehin schon mit erhöhtem Aufwand verbunden: Um seine Heimat, die aktuell kaum noch von Corona betroffen ist, verlassen zu dürfen, benötigte er eine Ausreisegenehmigung der Behörden. Um in Deutschland einreisen zu können, musste Dr. Bob seine Einreise vorab anmelden und einen negativen Corona-Test vorlegen.