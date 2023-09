5. und 10. September steht im Reitsport aus deutscher Perspektive ein besonderes Ereignis an. Die Dressur-EM und Para-EM findet im eigenen Land statt. Das Turnierzentrum Zwischensteht im Reitsport aus deutscher Perspektive ein besonderes Ereignis an. Diefindetstatt. Das Turnierzentrum Riesenbeck International hat sich einen ausgezeichneten Ruf bei der Ausrichtung nationaler und internationaler Pferdesportveranstaltungen auf höchstem Niveau erarbeitet. Unter anderem richteten sie bereits erfolgreich die Europameisterschaft im Springreiten 2021 aus. Die Anlage bietet mehrere Außenplätze, eine moderne Reithalle und 336 hochmoderne Boxen.

Zeitplan, TV-Übertragung, Tickets und deutsche Teilnehmer – Alle Infos zur Dressur-EM 2023 im Überblick.

Europameisterschaft in der Dressur 2023: Zeitplan, Termine und Modus

Die EM in Riesenbeck beginnt mit dem Eröffnungstag am Dienstag, 5. September 2023, an dem noch keine Wettbewerbe stattfinden. Bis Sonntag, 10. September kämpfen die weltbesten Dressurreiter dann um die EM-Titel. Alle Termine im Überblick:

Nach dem zweitägigen Grand Prix wird die Entscheidung über die Mannschaftsmedaillen getroffen. Dabei werden die besten drei von vier Ergebnissen einer Mannschaft berücksichtigt, sodass ein Ergebnis gestrichen wird, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen.

Die 30 besten Teilnehmer des Grand Prix qualifizieren sich für den Grand Prix Special, der am nächsten Freitag stattfindet und in dem die ersten Einzelmedaillen vergeben werden.

Am Sonntag findet die Grand Prix Kür statt, bei der erneut Einzelmedaillen vergeben werden. Nur die besten 15 Starter des Specials dürfen in der Kür antreten, jedoch ist die Teilnehmerzahl pro Nation auf drei beschränkt.

Europameisterschaft in der Dressur 2023: Übertragung live im TV und Stream

Die Europameisterschaften in der Dressur werden im Free-TV übertragen. Der WDR berichtet live, es werden sämtliche Medaillenentscheidungen der Dressur live zu sehen sein.

Alle TV-Termine im Überblick:

Donnerstag, 7.September, WDR, 15 bis 17 Uhr: Dressur-EM Mannschaftsentscheidung

Freitag, 8.September, WDR, 15 bis 17 Uhr: Dressur-EM Grand Prix Special Einzelentscheidung

Sonntag, 10.September, WDR, 15:15 bis 17:15 Uhr: Dressur-EM Grand Prix Kür Einzelentscheidung

Wer alle Wettbewerbe an diesem Reitsport-Wochenende live verfolgen möchte, kann dies nur mit dem Reitsport-Streamingdienst ClipMyHorse.TV im Livestream. Allerdings ist dieses Angebot kostenpflichtig.

Europameisterschaft in der Dressur 2023: Wo gibt es Tickets?

Viele Reitsportfans fragen sich, wo Tickets für die Europameisterschaft in der Dressur ergattert werden können. Über die Homepage des Veranstalters gelangt ihr an Tickets für das Reitsportevent.

Preislich liegen die Karten je nach Kategorie zwischen 9 und 20 Euro.

Wer holt sich die Dressur-Titel bei der Europameisterschaft in Riesenbeck?

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Deutsche Teilnehmer bei der Europameisterschaft in der Dressur 2023

Für die Europameisterschaft wurden vier Reiterpaare sowie drei Reservepaare nominiert.

Longlist für die EM Dressur

Jessica von Bredow-Werndl mit TSF Dalera BB

mit TSF Dalera BB Sönke Rothenberger mit Fendi

mit Fendi Frederic Wandres mit Bluetooth OLD (Reservepferd: Duke of Britain FRH)

mit Bluetooth OLD (Reservepferd: Duke of Britain FRH) Isabell Werth mit DSP Quantaz

Reserve