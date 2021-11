Was wäre Weihnachten ohne das romantische Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Der Märchenklassiker gehört für viele Menschen neben Plätzchen und Weihnachtsmusik zur alljährlichen Tradition um die besinnliche Jahreszeit. Fans des Klassikers aus dem Jahr 1973 können sich auch in der Weihnachtszeit 2021 auf viele Sendetermine freuen.

Die Märchenverfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlíček aus dem Jahr 1973 ist mittlerweile Kult. In der Hauptrolle als „Aschenbrödel“ die Tschechin Libuše Šafránková – sie wurde erst durch den Film bekannt. Dieser beruht auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová und natürlich auf dem Original „Aschenputtel“ von den Gebrüdern Grimm.

Wann läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im TV?

im TV? Wo kann ich den Märchenklassiker streamen ?

? Worum geht es in dem romatischen Märchen?

geht es in dem romatischen Märchen? Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream und Handlung findet ihr hier

„Drei Nüsse für Aschenbrödel“: Sendetermine und Sendezeit

Der beliebte Märchenklassiker des Ostens wird seit Jahrzehnten zuverlässig um die Weihnachtszeit ausgestrahlt. So auch im Jahr 2021.

Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

28. November 2021, 15:30 Uhr auf Das Erste

24. Dezember 2021, 12:10 Uhr auf Das Erste

25. Dezember 2021, 10:20 Uhr auf Das Erste

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Stream auf Netflix und Amazon Prime

Sendezeiten haben, gibt es auch die Möglichkeit den Weihnachtsklassiker im Stream auf Für alle anderen, die keine Lust auf Fernsehen zu festgelegtenhaben, gibt es auch die Möglichkeit den Weihnachtsklassiker im Stream auf Netflix oder Amazon Prime anzuschauen.

Mit einem Abo könnt ihr den Film bei beiden Streamingdiensten nach Belieben anschauen:

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Trailer

In diesem Trailer findet ihr einige Filmszenen zusammengefasst.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Handlung

Aschenbrödel lebt seit dem Tod ihres Vaters auf dem eigenen Gutshof. Die hinterlistige Stiefmutter lässt das Mädchen die schmutzigste Arbeit erledigen. Aschenbrödel bleibt jedoch zu allen freundlich und sucht den Halt bei ihren Tieren. Im Wald trifft sie eines Tages einen übermütigen Prinzen und verliebt sich in ihn. Doch wie kann sie ihm näher kommen?

Der Kutscher ihres Hofes schenkt ihr drei Haselnüsse, die geheimnisvolle Gaben enthalten: eine männliche Jagdtracht, ein entzückendes Ballkleid und ein glanzvolles Hochzeitsgewand. Aschenbrödel nutzt die Geschenke, um das Herz des Prinzen zu erobern. Dann verschwindet sie aber und er muss sich auf die Suche machen, um die Besitzerin des goldenen Schuhs aufzuspüren. Nach einigen Schwierigkeiten findet er Aschenbrödel und erkennt in ihr das liebenswürdige Mädchen wieder, das er schon einmal im Wald gesehen hatte. Der Prinz wählt Aschenbrödel schließlich zu seiner Frau.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Drehorte

Kulisse für die schönsten Aufnahmen des Films ist das Schloss Moritzburg nahe Dresden. Außerdem wurde in den Babelsberger Studios der DEFA und den Filmstudios Barrandov in Prag gedreht. In Tschechien wurde auf der Burg Švihov (dt. Schwihau) sowie dem Böhmerwald gedreht.