Ob es nun draußen schneit oder nicht, das ist zweitrangig. Was Weihnachten für viele ausmacht, ist mindestens einmal „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu schauen. Jetzt stehen die ersten Sendetermine des kultigen Weihnachtsfilms fest. Die TV-Ausstrahlung startet bereits Ende November, die weiteren Termine verteilen sich über Weihnachten und reichen bis ins neue Jahr.

Der Film ist absolut Kult. Die Märchenverfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlíček aus dem Jahr 1973 wird jedes Jahr zur Weihnachtszeit und Neujahr mehrmals ausgestrahlt. In der Hauptrolle als „Aschenbrödel“ die Tschechin Libuše Šafránková - sie wurde erst durch den Film bekannt. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová und natürlich auf dem Original „Aschenputtel“ von den Gebrüdern Grimm.

Sendetermine und Sendezeiten für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Am ersten Advent können sich Fans den Film zum ersten Mal in diesem Winter anschauen. An Weihnachten und den Weihnachtsfeiertagen findet ihr sicher einen Termin.

29. November, 14.03 Uhr auf ARD

06. Dezember, 17.25 Uhr auf MDR

13. Dezember, 13.20 Uhr auf WDR

20. Dezember, 12.05 Uhr auf BR

20. Dezember, 14.15 Uhr auf ONE

20. Dezember, 15.05 Uhr auf NDR

„Aschenbrödel“ an Heiligabend und Weihnachten

24. Dezember, 12.15 Uhr auf ARD

24. Dezember, 16.05 Uhr auf NDR

24. Dezember, 18.50 Uhr auf ONE

24. Dezember, 20.15 Uhr auf WDR

24. Dezember, 22.30 Uhr auf SWR

24. Dezember, 23.15 Uhr auf RBB

25. Dezember, 11.15 Uhr auf ARD

25. Dezember, 20.15 Uhr auf NDR

26. Dezember, 16.05 Uhr auf MDR

26. Dezember, 16.40 Uhr auf ONE

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nach Weihnachten und Neujahr

27. Dezember, 12.00 Uhr auf KiKA

01. Januar, 16.30 Uhr auf RBB

06. Januar, 08.05 Uhr auf BR

Trailer zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

In diesem Trailer findet ihr einige Filmszenen zusammengefasst.

Youtube Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Netflix und Amazon Prime