ZDF-„Herzkinos“ den Chirurgen Dr. Moritz Neiss kennen. Nachdem ein schwerer Unfall ihn seine Hand und damit seine Karriere gekostet und er dann noch von einer ihm bisher unbekannten Tochter erfahren hat, steht sein Leben kopf. Am Sonntag, 23.04.2023, zeigt sich nun in „Dr. Nice – Alte Wunden“, wie es weitergeht. In „Dr. Nice – Hand aufs Herz“ lernten die Zuschauer desden Chirurgenkennen. Nachdem ein schwerer Unfall ihn seine Hand und damit seine Karriere gekostet und er dann noch von einer ihm bisher unbekannten Tochter erfahren hat, steht sein Leben kopf. Am, zeigt sich nun in, wie es weitergeht.

Wann läuft der Film? Gibt es ihn auch in der Mediathek? Wer spielt mit? Die wichtigsten Infos zum neuen ZDF-„Herzkino“ erfahrt ihr hier.

Der Sendetermin und die Sendezeit von „Dr. Nice – Alte Wunden“

„Dr. Nice – Alte Wunden“ wird im Rahmen des ZDF-„Herzkinos“ ausgestrahlt. Demnach ist der Film am Sonntag, 23.04.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr zu sehen. Eine Wiederholung hat das ZDF nicht angekündigt.

Ist „Dr. Nice – Alte Wunden“ in der ZDF-Mediathek verfügbar?

Wer die Ausstrahlung von „Dr. Nice – Alte Wunden“ verpasst hat, kann sich freuen: Der Film steht bereits seit dem 8. April 2023 in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Dr. Nice – Alte Wunden“?

Mit seiner egozentrischen Art ist Dr. Moritz Neiss ein Paradiesvogel im Dorf. Aber in medizinischen Angelegenheiten brilliert er. Deshalb ist die Freude der Dorfbewohner groß, als er darüber nachdenkt, die alte Landarztpraxis zu übernehmen. Bereits vor der Eröffnung bekommt er seine erste Patientin: Desna Shan leidet unter Nierensteinen. Sie verhält sich jedoch seltsam defensiv und will von einer operativen Entfernung der Steine nichts wissen. Dann taucht auch noch Neiss‘ alter Kontrahent aus Studientagen, Dr. Florian Schmidtke, in seiner Praxis auf. Er teilt ihm mit, dass er ihn als Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Schleswig-Holstein nicht als Hausarzt zulassen wird. Offiziell behauptet er, dass Neiss als Chirurg die fachlichen Voraussetzungen fehlen würden. In Wahrheit möchte Schmidtke Nice aber einfach nicht in seiner Nähe haben.

Dieser bekommt von der Klinik in Sydney erneut die Möglichkeit, seine beschädigte Hand untersuchen zu lassen. Könnte sie geheilt werden, könnte er in sein altes Leben als Chirurg und Junggeselle ohne größere Verpflichtungen zurückkehren. Seine Tochter Lea hört das Telefonat mit an – und ist sauer. Die Aussicht, dass Nice sie schon wieder verlassen könnte, macht ihr mehr zu schaffen, als sie zugeben will. Doch auch der Arzt selbst weiß sich nicht zu helfen. Aufgefangen wird er von Charlie, der Stiefmutter seiner Tochter und von der charmanten Hotelbesitzerin Janne, in deren Hotel er ein Zuhause gefunden hat.

Gerade erst haben sie zueinander gefunden. Verlässt Moritz Neiss (Patrick Kalupa) seine Tochter Lea (Maj Borchardt) nun bereits wieder?

© Foto: ZDF/Rudolf Wernicke

Das ist die Besetzung von „Dr. Nice – Alte Wunden“

Patrick Kalupa und Josefine Preuß übernehmen die Hauptrollen in „Dr. Nice – Alte Wunden“. Doch im Cast befinden sich noch mehr bekannte Schauspieler. In der Besetzungsliste haben wir euch alle Darsteller im Überblick zusammengefasst:

Rolle – Schauspieler

Dr. Moritz Neiss – Patrick Kalupa

Carlie Jansen – Josefine Preuß

Dr. Florian Schmidtke – Maximilian Grill

Lea Koch – Maj Borchardt

Janne Andersen – Brigitte Zeh

Mikkel Andersen – Ben Ole Knobbe

Kai Dietrich – Philip Günsch

Hartmut Peddersen – Bruno F. Apitz

Dr. Melek Birol – Idil Üner

Timo Pörksen – Hendrik von Bültzingslöwen

Doris Stecker – Hedi Kriegeskotte

Horst Niebel – Marc Zwinz

Stefan Hengstenberg – Mathias Harrebye-Brandt

Trine Tryberg – Franziska Traub

Desna Shan – Sogol Faghani

Debbie Furler – Yvonne Yung Hee Bormann

Wann und wo wurde „Dr. Nice – Alte Wunden“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Dr. Nice“ fanden im Sommer und Herbst 2022 statt. Dafür wurde in Berlin, Flensburg und Umgebung an verschiedenen Drehorten gefilmt.