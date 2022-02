Der DonnerstagsKrimi im Ersten verspricht wie immer Spannung pur. Am 17. Februar 2022 ist „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ zu sehen. Der Film handelt von dunklen Machenschaften in einem Krankenhaus. Der Arzt Felix Hoffmann und seine Freundin Celine stolpern die in einen Kriminalfall und werden in die mafiösen Handlungen der Klinikleitung verwickelt.

Doch worum geht es im Krimi genau? Welche Schauspieler gehören zum Cast des Films? Handlung, Besetzung, Stream in der Mediathek – alle Infos zu „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ gibt es hier in der Übersicht.

„Dr. Hoffmann – Die russische Spende“: Sendetermine und Sendezeit

Im Ersten läuft wieder der DonnerstagsKrimi. Zu sehen ist am Donnerstag, 17.02.2022, die Erstausstrahlung von „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“. Der Film läuft zur Primetime um 20:15 Uhr. Wer den Krimi zu dieser Zeit verpasst, hat die Möglichkeit eine Wiederholung am 18.02.2022 um 00:50 Uhr im Ersten zu sehen.

„Dr. Hoffmann – Die russische Spende“: ARD Mediathek

Keine Zeit den Krimi im Fernsehen zu gucken? Wer „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ verpasst hat oder den Film bereits vor der TV-Ausstrahlung sehen möchte, hat Glück. Er ist bereits schon vorab in der ARD Mediathek verfügbar. Das Video steht online als Stream bereit ab dem 15. Februar 2022. Abrufbar ist es nach der Ausstrahlung dann drei Monate lang.

„Dr. Hoffmann – Die russische Spende“: Handlung am 17.02.2022

Nicht zum ersten Mal opfert Dr. Felix Hoffmann nach einem dringenden Anruf aus der Klinik den gemütlichen Fernsehabend für den Einsatz in der Notaufnahme. Spontan übernimmt er den Nachtdienst für einen Kollegen. Da ahnt der Stationsarzt noch nicht, welche Folgen die nächsten Stunden für ihn und seine Freundin Celine haben werden.

Als ein Patient noch in der Notaufnahme verstirbt, glaubt Dr. Hoffmann nicht an einen natürlichen Tod. Der Ukrainer Mischa Tschenkow gehörte zu einer Putzkolonne des Krankenhauses und war für ihn daher kein Unbekannter. Zudem wurde er kürzlich gesund aus der Klinik entlassen – doch seine Patientenakte ist verschwunden. Dr. Hoffman erzählt seiner Freundin Celine von dem Fall. Sie hat sofort einen Verdacht und will der Sache nachgehen. So stolpern die beiden in einen Kriminalfall und werden mehr und mehr in die mafiösen Machenschaften der Klinikleitung verwickelt...

Celine (Isabell Polak) heckt einen Plan aus. Alle Infos zur Handlung und der Besetzung in „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ im Überblick.

© Foto: rbb/Hans-Joachim Pfeiffer

„Dr. Hoffmann – Die russische Spende“: Besetzung am 17.02.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast? Wir haben euch Übersicht der Besetzung von „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ aufgelistet:

Rolle – Schauspieler

Felix Hoffmann – Kai Wiesinger

Celine – Isabell Polak

Bredow – Rainer Strecker

Katharina Steinmayer – Brigitte Zeh

Frau Prof. Kindel – Julika Jenkins

Herr Prof. Dohmke – Wilfried Hochholdinger

Dr. Valenta – Rainer Reiners

Marlies Brenner – Anja Herden

Boris Melnik – Mark Zak

Dr. Astrid Schreiber – Jytte-Merle Böhrnsen

Beate Vetter – Anita Vulesica

Michael Thiel – Urs Jucker

Hauptkommissar Czarnoske – Andreas Anke

Pfleger Ulf – Thomas Bartholomäus

Schwester Sophie – Rana Farahani

Assistenzarzt Harald – Simon Werdelis

Patientin Frau Schön – Susanne Bredehöft

Frau Tönning – Winnie Böwe

Karl – Michael Ihnow

Luigi – Roberto Guerra

Jurek – Konstantin Frank

Igor – Jonny Nestorovic

Nachbar Katharina – Patrick Joswig

„Dr. Hoffmann – Die russische Spende“: Drehort

Der DonnerstagsKrimi „Dr. Hoffmann – Die russische Spende“ wirft einen Blick hinter die Kulissen einer Großstadtklinik. Doch wo war der Drehort? Der Film wurde an 22 Drehtagen im November und Dezember 2020 in Berlin und Umland gedreht. Der Film basiert auf der Romanvorlage von Christoph Spielberg. Der Autor ist selbst Arzt und hat lange in einer Berliner Klinik als als Oberarzt gearbeitet.