Die Serie „Doktor Ballouz“ hat die Herzen der ZDF-Zuschauer im Sturm erobert. Seit dem Start vor zwei Jahren verfolgen sie gespannt, wie sich Chefarzt Amin Ballouz, gespielt von Merab Ninidze, in der Uckermark um das Wohl seiner Patienten kümmert. Jetzt können sie sich endlich auf Nachschub freuen. Denn nach eineinhalb Jahren steht Staffel 3 in den Startlöchern.

Wann die neuen Folgen laufen, ob es sie wieder in der Mediathek gibt und was darüber hinaus zur Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Wann startet Staffel 3 von „Doktor Ballouz“ im ZDF?

Fans der Serie „Doktor Ballouz“ dürfen sich freuen, denn im Oktober gibt es Nachschub aus der Uckermark: Die dritte Staffel startet am Donnerstag, 26. Oktober 2023, wie gewohnt zur Primetime im ZDF.

Das sind die Sendetermine von Staffel 3

Die Fans des sympathischen Arztes erwarten wieder sechs neue Folgen. Wie bisher werden diese jeweils donnerstags in Doppelfolgen gezeigt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 26.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 26.10.2023, um 21:00 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 02.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 02.11.2023, um 21:00 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 09.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 09.11.2023, um 21:00 Uhr

Gibt es die dritte Staffel in der ZDF-Mediathek?

Noch ist nicht bekannt, ab wann die Folgen von Staffel 3 in der ZDF-Mediathek abrufbar sind. Sicher dürfte nur sein, dass sie wie gehabt auch als Stream zur Verfügung stehen. Sobald es hierzu News gibt, ergänzen wir die Infos an dieser Stelle.

Worum geht es in Staffel 3?

In den neuen Folgen bekommt das Team von Dr. Amin Ballouz Verstärkung: Zur Freude von Dr. Barbara Forster kehrt ihre Freundin, Schwester Beate, nach einer Auszeit in die Klinik zurück. Diese weiß allerdings noch nicht, dass Barbara und „Dr. Schnösel“, wie Beate und Barbara Dr. Mark Schilling früher immer nannten, mittlerweile ein Paar sind...

Ebenfalls neu im Team ist die gestandene Krankenschwester Carla, die Vincents Ausbilderin ist. Als dieser sich in eine sterbende Patientin verliebt, hilft sie ihm, sich emotional zu distanzieren. Doch dabei kommt ein dunkles Geheimnis der Ausbilderin ans Licht. Und auch Dr. Ballouz kommt einem Geheimnis auf die Schliche, als ein Patient ein Foto von seiner verstorbenen Frau mit sich trägt.

Auf Dr. Amin Ballouz und seine Kollegen warten wieder spannende Fälle, wie etwa nach einem Verkehrsunfall in einem Tunnel.

© Foto: ZDF/X Filme / Ben F. Wieg

Die Folgen von Staffel 3 im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr im Episodenguide.

Folge 1: „Tunnel“

Matti Petzold braucht dringend die Knochenmarkspende seines Vaters Joachim. Doch da dieser nach einem Unfall eingeklemmt in seinem Wagen auf Rettung warten muss, rennt Matti rennt die Zeit davon. Währenddessen wird eine Frau in die Klinik eingeliefert, die auch in den Unfall im Tunnel verwickelt war. Die Hämatome an ihrem Körper machen Dr. Mark Schilling jedoch stutzig, da diese unmöglich von diesem Unfall sein können.

Dr. Ballouz macht ebenfalls eine verstörende Entdeckung. Als er die Identität eines Patienten feststellen will, entdeckt er in dessen Portemonnaie ein Foto seiner verstorbenen Frau Mara. Die beiden wirken darauf wie ein Liebespaar.

Folge 2: „Besuch“

Emmi und Fabian erwarten ihr erstes Kind. Als bei ihrem Baby ein schwerer Gendefekt festgestellt wird, müssen sie jedoch eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Der kurz zuvor zusammengebrochene Friedrich Bruch verlässt die Klinik, nachdem es Probleme mit seiner Versichertenkarte gab. Doch Dr. Ballouz macht auf seinem Röntgenbild eine bedrohliche Entdeckung, weshalb er ihn unbedingt finden muss.

Privat stürzt sich der Chefarzt in die Beziehung mit Eva. Doch die Gedanken an den Mann, der ein Foto zusammen mit seiner verstorbener Frau Mara im Portemonnaie bei sich trägt, lassen ihn nicht los. Was hat es damit auf sich?

(Wir ergänzen die weiteren Folgen fortlaufend.)

Das ist die Besetzung von Staffel 3

Zum Hauptcast von „Doktor Ballouz“ stoßen mit Schwester Beate, die von Caroline Scholze verkörpert wird, und der Krankenschwester Carla, gespielt von Haley Louise Jones, in dieser Staffel zwei neue Darstellerinnen. Zudem gibt es noch durchgehende Rollen sowie Episodenrollen in jeder Folge.

Hier seht ihr die aktuellen Rollen und deren Darsteller:

Dr. Amin Ballouz – Merab Ninidze

Dr. Barbara Forster – Julia Richter

Dr. Mark Schilling – Daniel Fritz

Vincent Patzke – Vincent Krüger

Schwester Beate – Caroline Scholze

Schwester Carla – Haley Louise Jones

Eva Schmidt – Helene Grass

Cindy – Barbara Philipp

Wo wird „Doktor Ballouz“ gedreht?

Die Serie „Doktor Ballouz“ wurde bisher in Berlin und in der Uckermark gedreht. Dort zählt unter anderem der Wandlitzer Ortsteil Lanke zu den Außen-Drehorten.