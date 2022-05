Aktuell führt das ZDF seine Zuschauer donnerstags wieder in die Uckermark: Die zweite Staffel von „Doktor Ballouz“ läuft in Doppelfolgen und geht am 05.05.2022 zu Ende. Fans des sympathischen Arztes wollen natürlich wissen, wie es mit Dr. Amin Ballouz weiter geht.

Gibt es eine Staffel 3 ?

? Wann laufen die Folgen im ZDF?

Was passiert der dritten Staffel?

Wer sind die Schauspieler?

Start, Sendetermine, Stream, Besetzung und Co. – alles, was zu einer möglichen Fortsetzung von „Doktor Ballouz“ bekannt ist, findet ihr hier.

Gibt es Staffel 3 von „Doktor Ballouz“ im ZDF?

Aktuell gibt es leider noch keine Informationen dazu, ob die Serie im ZDF fortgeführt wird. Ob es also eine dritte Staffel geben wird, ist noch nicht klar.

„Doktor Ballouz“ Staffel 3: Start, Sendetermine, Sendezeit

Nachdem Staffel 3 noch nicht bestätigt ist, gibt es folglich auch noch keinen Starttermin bzw. keine Sendetermine. Es wäre aber wahrscheinlich, dass die Staffel wieder donnerstags in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Sobald es hierzu News gibt, ergänzen wir die Info an dieser Stelle.

„Doktor Ballouz“ Staffel 3: ZDF Mediathek und Stream

Stream zum Abruf bereit. Was jedoch sicher sein dürfte: Sollte es eine dritte Staffel der Serie geben, werden die Folgen wie gewohnt in der ZDF Mediathek verfügbar sein. Dort stehen sie für gewöhnlich ein Jahr lang alszum Abruf bereit.

„Doktor Ballouz“ Staffel 3: Folgen

Sollte es eine dritte Staffel geben, kann man davon ausgehen, dass sie – wie schon die zwei vorherigen – aus sechs Folgen bestehen wird.

„Doktor Ballouz“ Staffel 3: Handlung

Zur Handlung der Fortsetzung ist ebenfalls noch nichts bekannt. Es wäre aber denkbar, dass neben zahlreichen neuen Patienten-Fällen vor allem auch das Privatleben von Dr. Amin Ballouz im Fokus steht. Wie geht es mit ihm und Eva weiter?

„Doktor Ballouz“ Staffel 3: Besetzung

Im Hauptcast von „Doktor Ballouz“ sind bislang fünf Schauspieler. Zudem gibt es pro Staffel durchgehende Rollen sowie Episodenrollen in jeder Folge.

Hier seht ihr die aktuellen Rollen und deren Darsteller:

Dr. Amin Ballouz – Merab Ninidze

Dr. Barbara Forster – Julia Richter

Dr. Mark Schilling – Daniel Fritz

Dr. Michelle Schwan – Nadja Bobyleva

Vincent Patzke – Vincent Krüger

Eva Schmidt – Helene Grass

„Doktor Ballouz“ Staffel 3: Drehort

Die Serie „Doktor Ballouz“ wurde bisher in Berlin und in der Uckermark gedreht. Dort zählte unter anderem der Wandlitzer Ortsteil Lanke zu den Außen-Drehorten. Das ließe sich auch für Staffel 3 annehmen.