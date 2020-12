„The same procedure as every year“: Auch dieses Jahr darf der Silvester-Klassiker „Dinner for One“ im TV nicht fehlen. Seit Jahrzehnten begeistert der Sketch zu Silvester immer wieder ein Millionenpublikum. Auch im Jahr 2020 kommen ein paar Wiederholungen dazu: “Dinner for One” läuft zum Jahreswechsel gleich mehrmals im Fernsehen.

Alle Infos zu den Sendeterminen an Silvester und Neujahr von "Dinner for One" findet ihr in unserer Übersicht.

„Dinner for One“ 2020 im TV: Sendezeit, Sendetermine und Mediathek

In Deutschland zeigen die Dritten Programme der ARD den "90. Geburtstag" von Miss Sophie mit ihrem Butler James.

Das sind die Sendetermine von „Dinner for One“ an Silvester:

NDR 15:45 Uhr

Das Erste: 15:50 Uhr

NDR: 17:10 Uhr

WDR: 17:35 Uhr

BR: 18:45 Uhr

MDR: 19:00 Uhr

RBB: 19:00 Uhr

HR: 19:10 Uhr

NDR: 19:40 Uhr

NDR: 23:35 Uhr

„Dinner for one“ nicht nur an Silvester, sondern auch an Neujahr

Auch an Neujahr gibt es noch mehrmals die Möglichkeit, „Dinner for One“ im Fernsehen anzuschauen. Das sind die Sendetermine am 01.01.2021:

BR: 00:05 Uhr

RBB: 03:30 Uhr

Das Erste: 05:10 Uhr

Darüber hinaus steht „Dinner for One“ in der ARD-Mediathek zum Anschauen bereit. Echte Fans können sich in der NDR-Mediathek sogar die Farbversion des Klassikers ansehen.

„Dinner for One“ Besetzung: Die Schauspieler im Silvester-Klassiker

Die meisten Menschen kennen die Gesichter von Miss Sophie und ihrem tollpatschigen und zunehmend betrunkeneren Butler James. Aber wer sind die Schauspieler, die sich hinter diesem ulkigen Duo verbergen?

Butler James wird von Freddie Frinton gespielt. Frinton kam 1909 im nordenglischen Grimsby als uneheliches Kind zur Welt und wuchs bei Pflegeeltern auf. Nachdem er einige Zeit in einer Fischfabrik arbeitete, bestritt er seinen Lebensunterhalt als Sänger und Komiker. Mit „Dinner for One“ schaffte Frinton seinen großen Durchbruch und wurde zum britischen Fernsehstar.

Die eiserne Miss Sophie wird von der Schauspielerin May Warden verkörpert. Warden stammt aus einer Schauspieler-Familie und sammelte daher bereits sehr früh Bühnenerfahrung. Nach ihrem großen Durchbruch mit „Dinner for One“ trat Warden weiter im Fernsehen auf, meist in Großmutter-Rollen, aber zum Beispiel auch als Obdachlose ohne Sprechrolle in Stanley Kubricks "Uhrwerk Orange".

„Dinner for One“ - wie heißen die Gäste?

In „Dinner for One“ lädt die senile Adelige Miss Sophie anlässlich ihres 90. Geburtstages zum Abendessen. Allerdings sind Miss Sophies Freunde schon seit Jahren verstorben. Zum Leidwesen ihres Butlers James ist sie allerdings nicht bereit, sich mit dieser Tatsache abzufinden.

Um die Hausherrin nicht zu verärgern, schlüpft James nacheinander in die Rollen der vier imaginären Gäste – und muss für jeden von ihnen auf Miss Sophies Wohl trinken - bis er schließlich sturzbetrunken über den Tigerkopf stolpert.

Folgende Gäste sind beim 90. Geburtstag von Miss Sophie eingeladen und müssen von Butler James imitiert werden:

Sir Toby

Admiral von Schneider

Mr. Pommeroy

Mr. Winterbottom

„Dinner for One“ - welche Gerichte serviert James?

Jedes Jahr serviert Butler James am Silvesterabend Miss Sophie und ihren imaginären Gästen ein leckeres Vier-Gänge-Menü. Aber was genau gibt es beim „Dinner for One“ eigentlich zu essen? Die vier Gänge im Überblick:

Vorspeise: Mulligatawny-Suppe (scharfe indische Currysuppe)

Erster Gang: Nordsee-Schellfisch

Hauptgang: Hühnchen

Nachspeise: Obst

„Dinner for One“ Sendetermine 2020 mit Dialekten

Inzwischen gibt es verschiedene Dialektversionen des Silvestersketches. Auch in diesem Jahr können wir zusehen, wie Freddie Frinton und May Warden das „Dinner for One“ auf Kölsch, Hessisch oder Schwyzerdütsch verbringen. Das sind die Sendetermine für die Dialektversionen an Silvester:

12:40 Uhr – SWR (Schweizer Version)

16:45 Uhr – SWR (Schweizer Version)

16:45 Uhr – HR (Hessische Version)

16:55 Uhr – WDR (Kölsche Version: „Döner for One“)

17:10 Uhr – WDR (Kölsche Version: „Dinner op Kölsch“)

18:45 Uhr – HR (Hessische Version)

Dinner for One: Freddie Frinton als Butler James, der die nicht erschienenen Gäste spielen muss, und May Warden als Miss Sophie.

© Foto: Annemarie Aldag/DPA

Auch an Neujahr 2021 werden die Dialektversionen von „Dinner for One“ ausgestrahlt:

16:45 Uhr – HR (Hessischer Dialekt)

16:55 Uhr WDR (Kölsche Version: „Döner for One“)