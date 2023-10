„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ kämpfen In der RTL-Showkämpfen 16 prominente Teilnehmer um einen Silberschatz. Doch dabei bekommen sie es mit Lug und Trug zu tun. Denn unter ihnen sind Verräter, die alles daran setzen, unerkannt zu bleiben. Die Loyalen müssen wiederum herausfinden, wer gegen sie spielt.

Jeden Abend nominieren die Promis sich gegenseitig und voten einen Kandidaten raus. Gleichzeitig dürfen die Verräter jede Nacht einen Loyalen „ermorden“ und somit aus der Show werfen. Während im TV gerade erst die vierte Folge lief, wissen Zuschauer von RTL+ bereits, wer in Folge 5 gehen musste. Falls ihr schon vorab erfahren wollt, wen es getroffen habt, findet ihr die Antwort hier – Achtung, Spoiler!

„Die Verräter“: Wer ist raus?

16 Promis wagten die Herausforderung und reisten nach Frankreich, wo die Reality-Krimi-Show gedreht wurde. Sie alle haben ein Ziel: den Silberschatz. Doch nach und nach fliegen Teilnehmer aus der Show. Die Gruppe stimmt täglich ab, aber auch die Verräter dürfen wählen, wen sie „ermorden“.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Nachdem Vincent auf Anna-Carinas Erpressung eingegangen war, wurde in der Nacht der nächste Loyale ermordet. Beim Frühstück wurde klar: Pascal ist raus. Für viele ein Schock. Das Misstrauen in die Mitspieler wuchs zusehends, das wurde auch beim nächsten Spiel deutlich. Beim gemeinsamen Abendessen bekam Ulrike ein unmoralisches Angebot: Entweder mit 18 Silberbarren die Show sofort verlassen oder sie in den gemeinsamen Topf werfen – sie entschied sich für Letzteres. Trotzdem bekam sie beim Runden Tisch alle Stimmen und somit wurde mit Ulrike eine Loyale rausgeworfen. Doch kaum war das beschlossen, ging das Spiel weiter und die zwei Verräter mussten schon ihren nächsten Mord planen... Wen es getroffen hat, zeigt sich in der kommenden Folge.

In der fünften Folge wurde Pascal Hens „ermordet". Beim Runden Tisch wurde Ulrike von der Groeben nominiert.

„Die Verräter“: Wer ist noch dabei?

Die Loyalen haben das Ziel, die Verräter zu entlarven. Denn nur so haben sie am Ende die Chance auf bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Die Verräter hingegen setzen alles daran, unerkannt zu bleiben, um selbst mit dem Silberschatz aus der Show zu gehen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind alle Teilnehmer von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“

