„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ kämpfen In der RTL-Showkämpfen 16 prominente Teilnehmer um einen Silberschatz. Doch dabei bekommen sie es mit Lug und Trug zu tun. Denn unter ihnen sind Verräter, die alles daran setzen, unerkannt zu bleiben. Die Loyalen dagegen müssen herausfinden, wer gegen sie spielt.

Jeden Abend nominieren die Promis sich gegenseitig und voten einen Kandidaten raus. Gleichzeitig dürfen die Verräter jede Nacht einen Loyalen „ermorden“ und somit aus der Show werfen. Bleibt also die Frage, wer in Folge 4 am 11.10.2023 gehen musste und wer jetzt noch dabei ist.

„Die Verräter“: Wer ist raus?

16 Promis wagten die Herausforderung und reisten nach Frankreich, wo die Reality-Krimi-Show gedreht wurde. Sie alle haben ein Ziel: den Silberschatz. Doch nach und nach fliegen Teilnehmer aus der Show. Die Gruppe stimmt täglich ab, aber auch die Verräter dürfen wählen, wen sie „ermorden“.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

In der vierten Folge ging es hoch her. Schnell wurde klar, dass Shermine Shahrivar von Verräterin Anna-Carina Woitschack bei der Cocktailparty vergiftet wurde. Das sorgte für Unstimmigkeiten zwischen den beiden Verrätern, denn Jalil empfand das als leichtsinnig. Das Vertrauen war weg, weshalb sie sich gegenseitig verdächtig machten. Beim Runden Tisch hatte Vincent Gross durch einen gefundenen Dolch eine doppelte Stimmzahl, die er Jalil gab. Da dieser insgesamt die meisten Stimmen bekam, flog er raus und wurde als Verräter entlarvt.

Anna-Carina durfte später einen der Loyalen erpressen: Entweder er wird Verräter oder er wird ermordet. Ihre Wahl fiel auf Vincent, der mit gemischten Gefühlen annahm.

In der vierten Folge wurde Shermine Shahrivar vergiftet. Beim Runden Tisch wurde Jalil als Verräter enttarnt.

„Die Verräter“: Wer ist noch dabei?

Die Loyalen haben das Ziel, die Verräter zu entlarven. Denn nur so haben sie am Ende die Chance auf bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Die Verräter hingegen setzen alles daran, unerkannt zu bleiben, um selbst mit dem Silberschatz aus der Show zu gehen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

