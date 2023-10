„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ kämpfen In der RTL-Showkämpfen 16 prominente Teilnehmer um einen Silberschatz. Doch das ist alles andere als leicht, denn es gibt drei unter ihnen, die gegen den Rest arbeiten. Während die sogenannten Verräter alles daran setzen, unerkannt zu bleiben, müssen die Loyalen wiederum versuchen, diese zu enttarnen.

Jeden Abend nominieren die Promis sich gegenseitig und voten einen Kandidaten raus. Gleichzeitig dürfen die Verräter jede Nacht einen Loyalen „ermorden“ und somit aus der Show werfen. Bleibt also die Frage, wer in Folge 3 am 04.10.2023 gehen musste und wer jetzt noch dabei ist.

„Die Verräter“: Wer ist raus?

16 Promis wagten die Herausforderung und reisten nach Frankreich, wo die Reality-Krimi-Show gedreht wurde. Sie alle haben ein Ziel: den Silberschatz. Doch nach und nach fliegen Teilnehmer aus der Show. Die Gruppe stimmt täglich ab, aber auch die Verräter dürfen wählen, wen sie „ermorden“.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

In der dritten Folge wurde ChrisTine Urspruch von der Loyalen zur Verräterin. Nachdem Florian Fitz ausgeschieden war, durften die verbliebenen zwei Verräter eine neue Verbündete suchen – allerdings waren Anna-Carina Woitschack und Jalil bereit, diese zu ihrem Vorteil zu opfern. So kam es dann auch: ChrisTine Urspruch wurde zum Bauernopfer und mit zehn von zwölf Stimmen als Verräterin enttarnt.

© Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Die Verräter“: Wer ist noch dabei?

Die Loyalen haben das Ziel, die Verräter zu entlarven. Denn nur so haben sie am Ende die Chance auf bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Die Verräter hingegen setzen alles daran, unerkannt zu bleiben, um selbst mit dem Silberschatz aus der Show zu gehen.

Wer aktuell noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind alle Teilnehmer von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“

Schauspielerin, Ex-Profisportler, Sängerin – 16 Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen nehmen an der neuen Krimi-Reality-Show teil. Woher ihr sie kennt und was sie beruflich und privat machen, erfahrt ihr im Kandidaten-Überblick.