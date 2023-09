In der neuen RTL-Showkämpfen 16 prominente Teilnehmer um einen Silberschatz. Doch das ist alles andere als leicht, denn es gibt drei unter ihnen, die gegen den Rest arbeiten. Nachdem Moderatorin Sonja Zietlow in der ersten Folge dieernannt hatte, stand in der zweiten Folge am Mittwoch, 27.09.2023, direkt die nächste Mission an.